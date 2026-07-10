Χαλκιδική: Νεκρός 36χρονος μετά από ανατροπή jet ski στη Σιθωνία

Τραγική κατάληξη είχε η βόλτα με jet ski την Παρασκευή (10/07/2026) για έναν 36χρονο υπήκοο Βουλγαρίας στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Ζωγράφου, στη Σιθωνία Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, το jet ski που οδηγούσε ο 36χρονος, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ανετράπη, με αποτέλεσμα ο ίδιος να βρεθεί στη θάλασσα στη Χαλκιδική.

Ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του με τη βοήθεια χειριστή δεύτερου jet ski, ο οποίος έγινε μάρτυρας του περιστατικού και έσπευσε να τον συνδράμει.

Στη συνέχεια, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργείται προανάκριση από τις αρμόδιες λιμενικές αρχές.