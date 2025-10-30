Χαλκιδική: Μεγάλος αρσενικός λύκος «κόβει» βόλτες ανάμεσα στα σπίτια – Βίντεο με το άγριο ζώο

Ένας μεγάλος αρσενικός λύκος έκανε την εμφάνισή του στη Χαλκιδική και συγκεκριμένα μέσα στον οικισμό της Μεγάλης Παναγίας, αργά το απόγευμα της Πέμπτης (30.10.2025).

Σύμφωνα με πληροφορίες του halkidikinews.gr, ο μεγαλόσωμος λύκος εθεάθη να κινείται ήρεμα μέσα στους δρόμους του χωριού της Μεγάλης Παναγίας στη Χαλκιδική κοντά σε κάδους απορριμμάτων, πιθανότατα αναζητώντας τροφή.

«Αυτός ο μεγαλόσωμος λύκος πέρασε δίπλα από το σπίτι μου, μέσα στο χωριό, σαν να μην συμβαίνει τίποτα», λέει στο halkidikinews.gr ο Γιώργος Καρίνας που κατέγραψε το περιστατικό με το κινητό του. Οι κάτοικοι της περιοχής εκφράζουν φόβους για την ασφάλεια παιδιών και κατοικίδιων, ιδιαίτερα τώρα που νυχτώνει νωρίτερα μετά την αλλαγή της ώρας.

Δεν είναι η πρώτη φορά που λύκοι κάνουν την εμφάνισή τους σε κατοικημένες περιοχές της Χαλκιδικής.

Μόλις τον περασμένο μήνα, ένας μεγαλόσωμος λύκος εθεάθη δύο φορές κοντά στα Σήμαντρα, σε απόσταση περίπου 800 μέτρων από το χωριό, σε σημείο που οι κάτοικοι χρησιμοποιούν για περίπατο.

Ευτυχώς, το περιστατικό σημειώθηκε βραδινές ώρες, όταν δεν υπήρχε κίνηση.

Ακόμη πιο ανησυχητικό θεωρείται το συμβάν που καταγγέλθηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου στον Νέο Μαρμαρά, όταν ένα πεντάχρονο κοριτσάκι δέχθηκε επίθεση από λύκο την ώρα που έπαιζε στην παραλία.

Σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας του, το παιδί υπέστη δαγκώματα, γεγονός που ερευνήθηκε από τις Αρχές και κινητοποίησε τις αρμόδιες υπηρεσίες.