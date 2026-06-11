Χαλκιδική: «Καταπέλτης» η εισαγγελέας για τον θάνατο του 19χρονου σε λούνα παρκ – «Σε επικίνδυνη κατάσταση το μηχάνημα»

Στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο στα Γαννιτσά συνεχίζεται η δίκη για τον θάνατο του 19χρονου σε λούνα παρκ στη Χαλκιδική με την εισαγγελέα να προτείνει για τον 60χρονο ιδιοκτήτη του λούνα παρκ να καταδικαστεί για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τον 19χρονο και για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο για τον τραυματισμό του αδερφού του.

Η εισαγγελέας ήταν «καταπέλτης» στην υπόθεση του τραγικού θανάτου του 19χρονου, Γιάννη Καμπαϊλή, τον Αύγουστο του 2024, σε λούνα παρκ στο Πευκοχώρι αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι γνώριζαν την άσχημη κατάσταση και την αποδέχονταν.

«Το μηχάνημα ήταν σε κατάσταση απολύτως ακατάλληλη και επικίνδυνη», είπε η εισαγγελέας. «Ήταν ιδιοκατασκευή και έγινε από άτομο χωρίς γνώσεις, χωρίς προδιαγραφές, χωρίς τη λήψη κανενός μέτρου ασφαλείας. Είχε υποστεί εκτεταμένη διάβρωση, ποτέ, ποτέ δεν μπορούσε να λειτουργήσει», σημείωσε η εισαγγελέας.

Για τη σύζυγο του 60χρονου και συνιδιοκτήτρια πρότεινε να καταδικαστεί για απλή συνέργεια στην ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και για απλή συνέργεια στην απόπειρα με ενδεχόμενο δόλο, για τον αδερφό του 19χρονου.

Στη συνέχεια σημείωσε πως ο χειριστής του μηχανήματος, που αύξησε την ταχύτητα στο μηχάνημα και εκείνη την ώρα έσπασε με συνέπεια ο 19χρονος να χάσει τη ζωή του, «εξέθεσε σε μη ασφαλή ταχύτητα τους επιβαίνοντες, αλλά αυτό το έκανε από αμέλεια», και πρότεινε να καταδικαστεί για θανατηφόρα έκθεση και έκθεση, με αποτέλεσμα τη σωματική βλάβη, για τον 16χρονο αδερφό του Γιάννη Καμπαϊλή.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, για τον μηχανικό – που έδωσε τις βεβαιώσεις που έλεγε ότι το μηχάνημα-παιχνίδι «crazy dance» ήταν σε καλή κατάσταση – πρότεινε να καταδικαστεί για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και απλή συνέργεια απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. «Τόση φθορά και δεν έκανε ούτε μία υπόδειξη. Ήταν ψευδείς οι υπεύθυνες δηλώσεις του», ανέφερε η Εισαγγελέας, ενώ είπε: «Θλίβομαι, γιατί πριν το δυστύχημα, τρεις μηχανικοί φέρονται να έλεγξαν αυτό το μηχάνημα».

Η διαδικασία συνεχίζεται με την αγόρευση των δικηγόρων.