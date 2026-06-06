Χαλκιδική: Καραμπόλα με φορτηγό και δύο αυτοκίνητα – 3 παιδιά τραυματίστηκαν

Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου 06.06.2026 στη Χαλκιδική, όταν ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή τριών οχημάτων είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών μικρών παιδιών. Το περιστατικό σημειώθηκε στην Επαρχιακή Οδό Πολυγύρου – Ιερισσού, στη διασταύρωση Πλανών.

Το νέο τροχαίο έρχεται να προστεθεί στη μακρά λίστα ατυχημάτων που έχουν σημειωθεί στη συγκεκριμένη περιοχή της Χαλκιδικής, με κατοίκους να χαρακτηρίζουν τον δρόμο ιδιαίτερα επικίνδυνο και να ζητούν παρεμβάσεις για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι, αυτοκίνητο που οδηγούσε 73χρονος Ρώσος και στο οποίο επέβαινε ένα αγόρι 7 ετών συγκρούστηκε, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, με φορτηγό που οδηγούσε 42χρονος.

Από τη σφοδρή σύγκρουση, το φορτηγό εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δεύτερο αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε 44χρονη γυναίκα. Στο όχημα επέβαιναν επίσης δύο παιδιά, ηλικίας 6 και 9 ετών.

Τα τρία ανήλικα παιδιά τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία και δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.

Στο σημείο επικράτησε μεγάλη κινητοποίηση, με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, οχήματα της Πυροσβεστικής και δυνάμεις της Αστυνομίας να σπεύδουν άμεσα για την παροχή βοήθειας και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας. Για αρκετή ώρα η κίνηση των οχημάτων διεξαγόταν με δυσκολία, μέχρι να απομακρυνθούν τα εμπλεκόμενα οχήματα και να καθαρίσει το οδόστρωμα.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα ερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.