Χαλκιδική: Ισόβια στον ιδιοκτήτη του λούνα παρκ στο Πευκοχώρι για τον θάνατο του 19χρονου

Ποινή ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον 8 ετών επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών στον ιδιοκτήτη του λούνα παρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, όπου τον Αύγουστο του 2024 έχασε τη ζωή του ένας 19χρονος.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών κήρυξε ένοχους και τους τέσσερις κατηγορούμενους για το δυστύχημα στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής, τον Αύγουστο του 2024, όπου έχασε τη ζωή του ο 19χρονος ο οποίος είχε ανέβει στο μοιραίο τρενάκι με τον αδερφό του.

Για την υπόθεση θανάτου του 19χρονου, επιβλήθηκαν:

στην 54χρονη γυναίκα του ιδιοκτήτη ποινή 9ετούς κάθειρξης με αναστολή με περιοριστικούς όρους απαγόρευση εξόδου από την χώρα,

στον 23χρονο χειριστή του «Crazy Dance» στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής, επιβλήθηκαν 6 χρόνια κάθειρξης με αναστολή με απαγόρευση εξόδου από την χώρα

τον μηχανικό, επιβλήθηκαν 13 έτη ποινή φυλάκισης με αναστολή με απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και καταβολή εγγύησης 20.000 ευρώ.

Ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ, κρίθηκε ένοχος για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Η σύζυγός του, ως συνιδιοκτήτρια, κρίθηκε ένοχη για απλή συνέργεια στα συγκεκριμένα αδικήματα.

Ο 21χρονος χειριστής του μηχανήματος κρίθηκε ένοχος για θανατηφόρα έκθεση (για τον θάνατο του 19χρονου), απλή έκθεση και πρόκληση απλής σωματικής βλάβης (για τον τραυματισμό του αδερφού του), ενώ ο μηχανικός κρίθηκε ένοχος για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και απλή συνέργεια σε απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.

Κατά την προ ημερών αγόρευσή της, η εισαγγελέας της έδρας ζήτησε από τους δικαστές (τακτικούς και ενόρκους) να κηρυχθούν όλοι ένοχοι, προτείνοντας πάντως σε κάποιες περιπτώσεις, μεταβολή της νομικής αξιολόγησης των πράξεων, ως εξής:

Ο ιδιοκτήτης για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα

Η σύζυγος και ο μηχανικός για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα

Ο χειριστής για θανατηφόρα έκθεση και έκθεση σε κίνδυνο

Ο μηχανολόγος – μηχανικός, που είχε προσκομίσει πιστοποιητικά ελέγχου λειτουργίας του μηχανήματος – παιχνιδιού, για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, χωρίς αναγνώριση ελαφρυντικού.

Η εισαγγελική λειτουργός στο σκεπτικό της απόφασής της ανέφερε ότι το Crazy Dance βρισκόταν σε κατάσταση προχωρημένης και εκτεταμένης διάβρωσης, αποτέλεσμα πολυετούς φθοράς, σε έκταση που το καθιστούσε συνολικά επικίνδυνο και ουσιαστικά ακατάλληλο για λειτουργία.

Σύμφωνα με όσα είπε επρόκειτο για ιδιοκατασκευή, χωρίς πρότυπα και προδιαγραφές ασφαλούς λειτουργίας και συμπλήρωσε ότι η θραύση ήταν ζήτημα χρόνου λόγω της διάβρωσης- ανεξαρτήτως βάρους ή ταχύτητας, κι ότι η μόνη ασφαλής λύση θα ήταν η πλήρης αντικατάσταση του εξοπλισμού.

«Αν ενδιαφερόταν, θα είχε γνώσεις ασφάλειας που θα προστάτευαν τους ίδιους τους επιβαίνοντες, θα ενδιαφερόταν για τον έλεγχο» τόνισε η εισαγγελέας, μιλώντας για τον 60χρονο ιδιοκτήτη που βρίσκεται προσωπικά κρατούμενος (εν αντιθέσει με τους υπόλοιπους που είναι ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους). «Αποδείχθηκε ότι δεν διενεργήθηκαν εργασίες συντήρησης. Το μηχάνημα δεν ήταν σωστά εδρασμένο. Προσέλαβε άπειρο και νεαρό χειριστή, δεν μερίμνησε να τον εκπαιδεύσει σωστά ή να απασχολήσει έναν πιο έμπειρο. Δεν απέκλεισε τη δυνατότητα του χειριστή να βάλει μεγαλύτερη ταχύτητα, θα μπορούσε να βάλει κόφτη. Προχώρησε στη λειτουργία χωρίς κανένα αξιόλογο μέτρο ασφαλείας, ουσιαστικά δούλευε ένα σκουπίδι. Επρόκειτο συνολικά για ελαττωματικό μηχάνημα, που έπρεπε όλο να αντικατασταθεί», συμπλήρωσε.