Χαλκιδική: Θρίλερ με ανθρώπινο κρανίο και οστά που εντοπίστηκαν σε τεχνητή λίμνη

Θρίλερ έχει δημιουργηθεί στη Χαλκιδική, με τις έρευνες των αστυνομικών αρχών να συνεχίζονται, ύστερα από τον εντοπισμό ανθρώπινων οστών σε μεγάλη ξενοδοχειακή εγκατάσταση στη Σιθωνία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το μακάβριο εύρημα αποκαλύφθηκε στις 3 Μαρτίου, κατά τη διάρκεια εργασιών καθαρισμού σε τεχνητή λίμνη που ανήκει σε παλιό συγκρότημα της δεκαετίας του 1970.

Τα οστά εντοπίστηκαν στον πυθμένα της λίμνης, γεγονός που κινητοποίησε άμεσα τις αρχές στη Χαλκιδική, οι οποίες ερευνούν την υπόθεση εξετάζοντας κάθε πιθανό σενάριο αναφέρει το voria.gr.

Εκτιμάται ότι τα ευρήματα βρίσκονταν εκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς η λίμνη δεν είχε υποστεί πρόσφατο καθαρισμό.

Το υλικό έχει ήδη μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, όπου ειδικοί θα προχωρήσουν σε αναλύσεις προκειμένου να διαπιστωθεί η ταυτότητα του ατόμου, αλλά και οι συνθήκες υπό τις οποίες επήλθε ο θάνατος.