Χαλκιδική: «Η γυναίκα της κόκκινης βαλίτσας μπορεί να είναι η κόρη μου» λέει πατέρας αγνοούμενης

Νέα στοιχεία γύρω από το έγκλημα της «κόκκινης βαλίτσας» στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, αναζητώντας απαντήσεις για την ταυτότητα και δολοφονία της άγνωστης γυναίκας που βρέθηκε νεκρή μέσα σε κόκκινη βαλίτσα σε δύσβατη περιοχή μεταξύ Πευκοχωρίου και Παλιουρίου στη Χαλκιδική.

Και ενώ οι Αρχές συνεχίζουν να αναζητούν την ταυτότητά της και τον δράστη της δολοφονίας, ένας πατέρας που αγνοείται η κόρη του φοβάται πως η «γυναίκα της κόκκινης βαλίτσας» στη Χαλκιδική μπορεί να είναι η κόρη του;

Ήταν απόγευμα της Πέμπτης (26.02.2026) όταν κατά την διάρκεια εργασιών ρουτίνας για την αντιπυρική περίοδο στη Χαλκιδική ο πρόεδρος της κοινότητας Πευκοχωρίου, Γιώργος Τσιρκούδης, εντόπισε την κόκκινη πάνινη, ορθογώνια βαλίτσα. Μια μικροκαμωμένη γυναίκα, σε εμβρυική στάση. Κλεισμένη μέσα σε σακούλα, δεμένη με ταινία συσκευασίας, τυλιγμένη σε κουβέρτα και ένα λεπτό γαλάζιο πάπλωμα.

Η κάμερα της εκπομπής «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη επέστρεψε στο σημείο μηδέν, στον τόπο του εγκλήματος, εκεί όπου η φύση έκρυβε για μήνες το μακάβριο μυστικό προκειμένου να ερευνηθούν όλα τα ενδεχόμενα.

Η Χαλκιδική το καλοκαίρι κατακλύζεται από κόσμο. Πολλοί τουρίστες από τη Βουλγαρία, τη Σερβία και τη Ρουμανία μένουν σε αυτοκινούμενα τροχόσπιτα στο δάσος μέχρι και τον Νοέμβριο. Υπάρχουν επίσης εκατοντάδες εποχικοί εργάτες που μένουν σε κοινόχρηστα καταλύματα.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, το θύμα εκτιμάται ότι ήταν ηλικίας μεταξύ 40 και 65 ετών, με ύψος περίπου 1,55 έως 1,62 μέτρα και μακριά μαλλιά, των οποίων το χρώμα έχει αλλοιωθεί λόγω των συνθηκών. Φορούσε μόνο μία μαύρη μπλούζα, ενώ στο στόμα της είχαν τοποθετηθεί χαρτιά, στοιχείο που ενισχύει τα σενάρια ασφυκτικού θανάτου. Η απουσία εσωρούχων εξετάζεται από τις Αρχές ως πιθανή ένδειξη σεξουαλικής κακοποίησης.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται σε μαρτυρία κατοίκου της περιοχής, η οποία, όπως ανέφερε, άκουσε μέσα στη νύχτα γυναικεία φωνή να καλεί σε βοήθεια, σε κοντινή απόσταση από το σημείο όπου εντοπίστηκε η σορός. Η ίδια έχει ήδη θέσει τον εαυτό της στη διάθεση των Αρχών, προκειμένου να περιγράψει όσα θυμάται, με το ερώτημα να παραμένει αν η φωνή αυτή ανήκε στο θύμα.

Την άκουσα να φωνάζει βοήθεια μες την νύχτα

Κάτοικος της περιοχής, σπάζοντας τη σιωπή μηνών, περιέγραψε στο «Τούνελ» τη νύχτα του Σεπτέμβρη που δεν μπόρεσε ποτέ να ξεχάσει. Μέσα στο απόλυτο σκοτάδι και σε απόσταση αναπνοής από το σημείο όπου αργότερα αποκαλύφθηκε το μακάβριο εύρημα, άκουσε μια γυναικεία φωνή να καλεί απεγνωσμένα σε βοήθεια.

Μια έκκληση για σωτηρία που έσβησε μέσα στο σκοτάδι. Η μάρτυρας τέθηκε στη διάθεση των Αρχών, προκειμένου να περιγράψει με κάθε λεπτομέρεια όσα έζησε και έχουν χαραχτεί στη μνήμη της. Ανήκε εκείνη η φωνή στην άγνωστη γυναίκα που δολοφονήθηκε;

Η βέρα που «μιλάει» και «ξεκλειδώνει» το μακάβριο μυστικό

Η χρυσή βέρα που φορούσε στον παράμεσο του δεξιού της χεριού παρότι δεν φέρει χάραξη ονόματος μπορεί σύμφωνα με τους ειδικούς που μίλησαν στην εκπομπή να δώσει σημαντικές πληροφορίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ταυτοποίηση του θύματος

Αν η βέρα έχει αγοραστεί στην Ελλάδα, φέρει κωδικούς εργαστηρίου.

Ένας συνδυασμός γραμμάτων και αριθμών δείχνει Αθήνα, ενώ μόνο αριθμοί δείχνουν Θεσσαλονίκη.

Κάθε εργαστήριο κατασκευής κοσμημάτων έχει το δικό του κωδικό.

Οι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακολουθούν την ίδια διαδικασία

Η απόχρωση του χρυσού μπορεί να προδώσει τη χώρα. Αν ο χρυσός «κοκκινίζει», παραπέμπει σε χώρες του πρώην Ανατολικού μπλοκ (Βουλγαρία, Ρουμανία, Ρωσία).

Η βέρα γίνεται το στοιχείο που ίσως ξεκλειδώσει την ταυτότητα της γυναίκας.

Το «Τούνελ», φέρνοντας στο φως το θρίλερ της κόκκινης βαλίτσας στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, σήμανε συναγερμό σε ολόκληρη τη χώρα. Συγγενείς αγνοουμένων επικοινώνησαν από την πρώτη στιγμή με την εκπομπή, θεωρώντας πως η σορός που βρέθηκε μέσα στη «βαλίτσα του θανάτου», ίσως να ανήκει στον δικό τους άνθρωπο.

Η εκπομπή, εξετάζοντας προσεκτικά όλες τις μαρτυρίες, κατέληξε σε μία λίστα γυναικών που αγνοούνται και έχουν βιομετρικά χαρακτηριστικά κοινά, με αυτά της άγνωστης γυναίκας στην κόκκινη βαλίτσα.

Φοβάμαι πως η κόρη μου είναι το θύμα της βαλίτσας

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία ενός πατέρα που φοβάται πως η άγνωστη γυναίκα της βαλίτσας μπορεί να είναι η αγνοούμενη κόρη του. Ο ίδιος έδωσε τα στοιχεία του, ζητώντας να επικοινωνήσουν μαζί του και οι Αρχές.

«Υπάρχουν κοινά στοιχεία. Η ηλικία, ο σωματότυπός της, τα μακριά μαλλιά. Η κόρη μου γεννήθηκε το 1973, άρα σήμερα θα είναι 54 ετών. Είναι περίπου 1,55 ύψος. Από το 2011 ζούσε στη Θεσσαλονίκη, όταν έφυγε από την Αθήνα. Τη λένε Φωτεινή. Όποιος το έκανε ήξερε ακριβώς πού να την αφήσει για να μη βρεθεί ποτέ».

Ένας από του επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην παραλία του Γλαρόκαμπου δίπλα στο σημείο που βρέθηκε η σορός μίλησε στην εκπομπή «Το μαγαζί μου λειτουργούσε μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου. Αυτός που το έκανε, το έκανε νύχτα και ήξερε ακριβώς πού να την αφήσει για να μην βρεθεί ποτέ».