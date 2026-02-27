Για χρονικό διάστημα μεγαλύτερου του ενός έτους εκτιμάται ότι αφέθηκε η σορός της γυναίκας που εντοπίστηκε σε μουμιοποιημένη κατάσταση σε περιοχή κοντά στο Πευκοχώρι της Χαλκιδικής το απόγευμα της Πέμπτης (26.2.26).

Από την πρώτη στιγμή που αποκαλύφθηκε το μακάβριο εύρημα άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας έσπευσαν στο σημείο, προκειμένου να συλλέξουν όσο το δυνατόν περισσότερα στοιχεία που θα βοηθήσουν τις έρευνες τους αλλά και να μεταφερθεί ο σκελετός στην ιατροδικαστική υπηρεσία για να γίνουν όλες οι προβλεπόμενες εξετάσεις.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η σορός, που φέρεται να ανήκει σε γυναίκα, βρέθηκε τυλιγμένη με κουβέρτα και μέσα σε μαύρη σακούλα. Δίπλα της εντοπίστηκε μία βαλίτσα ενώ από τα πρώτα ευρήματα εκτιμάται ότι ο σκελετός είχε αφεθεί εκεί για χρονικό διάστημα που ξεπερνά τους 12 μήνες.

Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι το πτώμα μεταφέρθηκε εκεί από κάποια εγκληματική ενέργεια ενώ με τα έως τώρα δεδομένα δεν προκύπτει να ταυτοποιείται με κάποιες ύποπτες εξαφανίσεις από περιοχές της Μακεδονίας.



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/02/xalkidiki.mp4

Ο πρόεδρος του Πευκοχωρίου, Γιώργος Τσιρκούδης, βρισκόταν μαζί με εργάτες στην περιοχή όταν εντόπισε τη σακούλα με τα ανθρώπινα οστά.

Η έρευνα συνεχίζεται, με τις αρχές να εστιάζουν στο χρονοδιάγραμμα του θανάτου και στα αίτια που οδήγησαν στον θάνατο το θύμα.

To άρθρο Χαλκιδική: Για πάνω από ένα χρόνο είχε αφεθεί η μουμιοποιημένη σορός που βρέθηκε σε χωράφι δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr