Πριν συμπληρωθούν 24 ώρες από τη στιγμή που βρέθηκε σακούλα με ανθρώπινα οστά, σε χωράφι της Χαλκιδικής, έγινε γνωστό ότι βρέθηκε ανθρώπινος σκελετός, αυτή τη φορά σε παραλία της Χαλκιδικής.

Η είδηση έγινε γνωστή το απόγευμα της Παρασκευής (27/2/26) και λίγη ώρα αργότερα, άρχισε να ξετυλίγεται το «κουβάρι» αυτή της νέας υπόθεσης στη Χαλκιδική.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr στην ίδια παραλία, στις 25/2/26 είχε βρεθεί ένα ανθρώπινο κρανίο. Ερευνάται λοιπόν τα οστά που βρέθηκαν σήμερα, να ανήκουν στον ίδιο άνθρωπο…

Αξίζει να σημειωθεί πάντως, ότι σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η υπόθεση δεν παρουσιάζει εγκληματολογικό ενδιαφέρον καθώς εκτιμάται ότι τα οστά είναι πάρα πολύ παλιά.

To άρθρο Χαλκιδική: Βρέθηκαν κι άλλα ανθρώπινα οστά, σε παραλία δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr