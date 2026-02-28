Ελλάδα

Χαλκιδική: Βρέθηκαν κι άλλα ανθρώπινα οστά, σε παραλία

Πριν συμπληρωθούν 24 ώρες από τη στιγμή που βρέθηκε σακούλα με ανθρώπινα οστά, σε χωράφι της Χαλκιδικής, έγινε γνωστό ότι βρέθηκε ανθρώπινος σκελετός, αυτή τη φορά σε παραλία της Χαλκιδικής. 

Η είδηση έγινε γνωστή το απόγευμα της Παρασκευής (27/2/26) και λίγη ώρα αργότερα, άρχισε να ξετυλίγεται το «κουβάρι» αυτή της νέας υπόθεσης στη Χαλκιδική.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr στην ίδια παραλία, στις 25/2/26 είχε βρεθεί ένα ανθρώπινο κρανίο. Ερευνάται λοιπόν τα οστά που βρέθηκαν σήμερα, να ανήκουν στον ίδιο άνθρωπο…

Αξίζει να σημειωθεί πάντως, ότι σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η υπόθεση δεν παρουσιάζει εγκληματολογικό ενδιαφέρον καθώς εκτιμάται ότι τα οστά είναι πάρα πολύ παλιά. 

