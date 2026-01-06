Χαλκιδική: Βίντεο ντοκουμέντο από την «χρυσή» ληστεία στο κοσμηματοπωλείο – Δείτε πως χτύπησαν οι 2 «Ροζ Πάνθηρες»

Με όπλα στα χέρια και απειλές, τα 2 μέλη της σπείρας «Ροζ Πάνθηρες» κατάφεραν να σηκώσουν από το κοσμηματοπωλείο της Χαλκιδικής, ρολόγια και τιμαλφή αξίας σχεδόν 580.000 ευρώ. 4 μήνες μετά την ληστεία, οι αρχές κατάφεραν να τους περάσουν χειροπέδες και το newsit.gr φέρνει στο φως βίντεο ντοκουμέντο από τα όλα όσα έγιναν στις 2 Σεπτεμβρίου 2025.

Όπως φαίνεται στα πλάνα από την ληστεία – μαμούθ στη Σάνη Χαλκιδικής, οι 2 δράστες φορώντας μάσκες, κουκούλες και γάντια, μπαίνουν στο κοσμηματοπωλείο με σηκωμένα τα όπλα και σημαδεύουν τους 2 υπαλλήλους. Ξεκινούν να φωνάζουν και να απειλούν, αναγκάζοντας τους εργαζόμενους να πέσουν με τα γόνατα στο έδαφος. Ενώ ο ένας δράστης συνεχίζει να σημαδεύει με το όπλο, ο 2ος αδειάζει από τις βιτρίνες τα πανάκριβα κοσμήματα της επιχείρησης που βρίσκεται μέσα σε γνωστό ξενοδοχειακό συγκρότημα της περιοχής.

Αφού πήραν ό,τι ήθελαν ή ό,τι βρήκαν μπροστά τους, το έβαλαν στα πόδια.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο:



https://www.newsit.gr/wp-content/uploads/2026/01/lhsteia-xalkidiki.mp4

Μετά από έρευνες 4 μηνών, συλλογή στοιχείων, καταθέσεων και ανάλυση των βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας του κοσμηματοπωλείου, οι αρχές έφτασαν στα ίχνη των 2 αλλοδαπών ηλικίας 48 και 46 χρόνων. Και οι 2 είναι περιβόητα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης «Ροζ Πάνθηρες». Πρόκειται για σπείρα η οποία είναι δομημένη στα πλαίσια των διεθνών εγκληματικών ομάδων του Βαλκανικού Οργανωμένου Εγκλήματος. Εξειδικεύονται μάλιστα σε ληστείες κοσμηματοπωλείων.

Οι δράστες συνελήφθησαν σε Βουλγαρία και Κροατία καθώς σε βάρος του είχαν βγει διεθνή εντάλματα σύλληψης.

Ο 46χρονος μάλιστα φέρεται πως είχε διπλό ρόλο στην οργάνωση καθώς μαζί με μία γυναίκα παρίσταναν τους επισκέπτες και επιτηρούσαν τους στόχους τους.

Ο 48χρονος από την άλλη είναι σεσημασμένος στην Ελβετία για υποθέσεις διαρρήξεων σπιτιών, ενώ διερευνάται η συμμετοχή τους σε παρόμοιες υποθέσεις ένοπλων ληστειών σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες το 2024 και το 2025.

Μετά τη σύλληψη του 48χρονου και του 46χρονου, αναμένεται η απόφαση των αρμόδιων δικαστικών Αρχών για την έκδοση στη χώρα μας.