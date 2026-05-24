Χαλκιδική: «Αποθήκη» ναρκωτικών βρέθηκε σε σπίτι άνδρα – Συνελήφθη για κατοχή και διακίνηση

Για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών συνελήφθη ένας αλλοδαπός άντρας, το βράδυ της Παρασκευής (22/5/2026), σε περιοχή της Χαλκιδικής, ο οποίος εντοπίστηκε να κατέχει μεγάλες ποσότητες διαφόρων προϊόντων στο σπίτι του.

Σύμφωνα με σημερινή (24/5/2026) ανακοίνωση της αστυνομίας, μετά από συντονισμένες έρευνες, ο άνδρας εντοπίστηκε και στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μία συσκευασία με ναρκωτικά και συγκεκριμένα κοκαΐνη βάρους ενός γραμμαρίου, το ποσό των 120 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο.

Σε έρευνες που ακολούθησαν σε δύο σπίτια που χρησιμοποιούσε σε περιοχές της Χαλκιδικής και της Θεσσαλονίκης, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν:

έξι συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη συνολικού βάρους 106 γραμμαρίων,

συσκευασία με κατεργασμένη κάνναβη βάρους 1,5 γραμμαρίου,

φιαλίδιο με μεθαδόνη βάρους 26,6 γραμμαρίων,

δύο συσκευασίες με κοκαΐνη συνολικού βάρους 5,9 γραμμαρίων,

συσκευασία με ηρωίνη βάρους 1,4 γραμμαρίου,

τρεις συσκευασίες με κρυσταλλική αμφεταμίνη (MDMA) συνολικού βάρους 4,1 γραμμαρίων,

τρία ναρκωτικά δισκία και

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί, μαζί με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής.