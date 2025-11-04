Χαλκίδα: 8 οι συλλήψεις για το οπαδικό επεισόδιο με νεκρό έναν 20χρονο – Άτομο πήγε στο σημείο μετά το περιστατικό και αλλοίωσε στοιχεία

Οκτώ άτομα έχουν συλληφθεί μετά από το οπαδικό επεισόδιο στη Χαλκίδα, όπου βρήκε τραγικό θάνατο από επίθεση με μαχαίρι ένας 20χρονος.

Μετά το οπαδικό επεισόδιο στη Χαλκίδα, ο 20χρονος εμπλεκόμενος στο περιστατικό μεταφέρθηκε και αφέθηκε στην είσοδο νοσοκομείου, θανάσιμα τραυματισμένος.

Σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθη ένα ακόμη άτομο, το οποίο κατηγορείται ότι πήγε στο σημείο της συμπλοκής μετά το περιστατικό και αλλοίωσε στοιχεία από τον τόπο του εγκλήματος, ενώ κατασχέθηκαν δύο αυτοκίνητα.

Σε βάρος των οκτώ συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία – κατά περίπτωση – για συμπλοκή, ανθρωποκτονία με δόλο, επικίνδυνη σωματική βλάβη, υπόθαλψη και παραβάσεις της νομοθεσίας για τον αθλητισμό.

Παραγγέλθηκε διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής για τον 20χρονο.

Οι συλληφθέντες με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία θα οδηγηθούν ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

Προανάκριση για την αιματηρή οπαδική συμπλοκή διενεργεί το Τ.Δ.Ε.Ε. Χαλκίδας.

Το χρονικό της βίας

Όλα συνέβησαν λίγο πριν τις 11 χθες (03.11.2025) το βράδυ όταν η αστυνομία ενημερώθηκε για συμπλοκή ατόμων επί της οδού Ληλαντίων Χαλκίδας. Όταν έφτασαν στο σημείο οι αστυνομικοί, όλοι οι εμπλεκόμενοι είχαν αποχωρήσει.

Στις 11:06 μ.μ. το κέντρο επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Ασφαλείας Εύβοιας ενημερώθηκε πως άγνωστοι που επέβαιναν σε αγροτικό αυτοκίνητο άφησαν στην είσοδο του νοσοκομείου Χαλκίδας νεκρό τον 20χρονο.

Στις 00:50 αστυνομικοί εντόπισαν αυτοκίνητο μέσα στο οποίο βρίσκονταν δύο αιμόφυρτα άτομα, τα οποία νοσηλεύονται φρουρούμενα στο νοσοκομείο Χαλκίδας.

«Δεν έχουν ξαναγίνει οπαδικά επεισόδια στη Χαλκίδα, η κοινωνία εδώ είναι σοκαρισμένη. Με τον παππού του παιδιού που σκοτώθηκε ήμαστε συνάδελφοι και έχουμε χρόνια φιλία, δεν είναι σε καλή κατάσταση. Ο ξάδελφός τους είπε ότι τα παιδιά δούλευαν στην Αρτάκη και τους ακολούθησαν», ανέφερε κάτοικος της περιοχής.