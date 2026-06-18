Χαλκίδα: Φωτιά σε διαμέρισμα – 3 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα

Στιγμές πανικού επικράτησαν στη Χαλκίδα έπειτα από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα του τρίτου ορόφου, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και των δυνάμεων έκτακτης ανάγκης που έσπευσαν στο σημείο για την κατάσβεσή της.

Από το περιστατικό τρία άτομα αντιμετώπισαν αναπνευστικά προβλήματα, πιθανότατα λόγω των πυκνών καπνών που αναπτύχθηκαν μέσα στην πολυκατοικία.

Οι διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες, οι οποίοι στη συνέχεια μεταφέρθηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις και παρακολούθηση της κατάστασής τους.

Τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά.