Χαλκίδα: Τροχαίο με 4 τραυματίες στην περιοχή της Δροσιάς

Το τροχαίο έγινε στη Χαλκίδα το απόγευμα του Σαββάτου (27/6/26) όταν ένα αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμα.

Σύμφωνα με το evia online το αυτοκίνητο χτύπησε ένα άλλο ΙΧ, στην περιοχή της Δροσιάς, στη Χαλκίδα. Το αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστούν 4 άνθρωποι στο τροχαίο.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι σε σοβαρότερη κατάσταση είναι οι δύο γυναίκες συνοδηγοί.

Όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χαλκίδας με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ ενώ στο σημείο έσπευσε δύναμη της Πυροσβεστικής.