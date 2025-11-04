Χαλκίδα: Πώς έγινε το αιματηρό επεισόδιο με τον νεκρό και τους 2 τραυματίες – «Τους ακολούθησαν από την Αρτάκη»

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Χαλκίδας από το αιματηρό επεισόδιο οπαδικής βίας όπου έχασε τη ζωή του ένας 20χρονος και τραυματίστηκαν ακόμα δύο νέα άτομα, το βράδυ της Δευτέρας (3.11.25).

Ο 20χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα από μαχαίρι ενώ και οι δύο τραυματίες έχουν συλληφθεί για το αιματηρό επεισόδιο οπαδικής βίας στη Χαλκίδα, στο οποίο φέρονται να είχαν συμμετοχή συνολικά οκτώ άτομα. Η αστυνομία έχει προχωρήσει σε πέντε ακόμα συλλήψεις. Μάλιστα, ένας 19χρονος που βρίσκεται στα χέρια των αστυνομικών φέρεται να έχει εμπλοκή σε οπαδικά επεισόδια στο πρόσφατο παρελθόν.

Όλα συνέβησαν λίγο πριν τις 23:00 το βράδυ όταν η αστυνομία ενημερώθηκε για συμπλοκή ατόμων επί της οδού Ληλαντίων Χαλκίδας. Όταν έφτασαν στο σημείο οι αστυνομικοί, όλοι οι εμπλεκόμενοι είχαν αποχωρήσει.

Στις 23:06 το κέντρο επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Ασφαλείας Εύβοιας ενημερώθηκε πως άγνωστοι που επέβαιναν σε αγροτικό αυτοκίνητο άφησαν στην είσοδο του νοσοκομείου Χαλκίδας νεκρό άνδρα, ο οποίος έφερε τραύμα από μαχαίρι.

Όπως προέκυψε, ο νεκρός είναι ένας 20χρονος.

Στις 00:50 αστυνομικοί εντόπισαν αυτοκίνητο μέσα στο οποίο βρίσκονταν δύο αιμόφυρτα άτομα. Και οι δύο νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο νοσοκομείο Χαλκίδας.

«Δεν έχουν ξαναγίνει οπαδικά επεισόδια στη Χαλκίδα, η κοινωνία εδώ είναι σοκαρισμένη. Με τον παππού του παιδιού που σκοτώθηκε ήμαστε συνάδελφοι και έχουμε χρόνια φιλία, δεν είναι σε καλή κατάσταση. Ο ξάδελφός τους είπε ότι τα παιδιά δούλευαν στην Αρτάκη και τους ακολούθησαν», είπε κάτοικος της περιοχής.

«Είμαστε γείτονες με την οικογένεια του παππού και της γιαγιάς του 20χρονου, είμαστε σοκαρισμένοι. Ήταν το εγγονάκι του από τον γιο του. Το επεισόδιο ξεκίνησε από την Αρτάκη οκτώ χιλιόμετρα από εδώ, πρώτη φορά έγινε κάτι τέτοιο στη Χαλκίδα», δήλωσε άλλη κάτοικος.

