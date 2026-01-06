Χαλκίδα: Μαθητής γυμνασίου ο νεαρός που έπεσε από την Υψηλή Γέφυρα και σκοτώθηκε – Άφησε πίσω το ηλεκτρικό πατίνι και το κινητό του

Σοκ προκάλεσε στην Εύβοια η τραγική πτώση ενός ανήλικου από την Υψηλή Γέφυρα στη Χαλκίδα τη Δευτέρα (05.01.2026). Ο νεαρός αυτόχειρας είχε αφήσει πίσω το ηλεκτρικό πατίνι του και το κινητό του.

Σύμφωνα με το evia online, πρόκειται για έναν 15χρονο μαθητή Γυμνασίου, ο οποίος κατοικούσε στη Χαλκίδα, ο οποίος έπεσε στο κενό από την Υψηλή Γέφυρα με αποτέλεσμα να βρει τραγικό θάνατο.

Το γεγονός προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση, καθώς μέχρι την ταυτοποίησή του από την αστυνομία δεν φαίνεται να τον είχε αναζητήσει κάποιος από την οικογένειά του.

Η αστυνομία κατάφερε να «ξεκλειδώσει» τον γρίφο μέσω του κινητού του, που είχε αφήσει πάνω στην Υψηλή Γέφυρα.

Ο ανήλικος Λ.Φ. που έδωσε τέλος στην ζωή του ήταν κλειστός ως χαρακτήρας, είχε έφεση στα ηλεκτρονικά παιχνίδια και το διαδίκτυο όπου περνούσε αρκετές ώρες.

Το γεγονός αυτό πιθανόν να έπαιξε ρόλο στον ψυχισμό, που τον οδήγησε στο απονενοημένο διάβημα.

Το χρονικό του τραγικού συμβάντος

Ο 15χρονος έπεσε από την Υψηλή Γέφυρα της Χαλκίδας το πρωί της 5ης Ιανουαρίου στη βοιωτική πλευρά με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις που είχαν αποκλείσει τον χώρο, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε το άψυχο σώμα του στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.