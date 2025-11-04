Χαλκίδα: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες στο «ραντεβού θανάτου» οπαδών – «Ξεψύχησε στα χέρια πολιτών και γιατρών»

Τρία άτομα έχουν συλληφθεί συνολικά για την επίθεση με μαχαίρι που έγινε το βράδυ της Δευτέρας (03.11.2025) στο κέντρο της Χαλκίδας με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας 23χρονος και να τραυματιστούν άλλα 2 άτομα.

Η άγρια συμπλοκή έχει σοκάρει όλη την τοπική κοινωνία της Χαλκίδας. Όπως φαίνεται ο λόγος που οι νεαροί έβγαλαν μαχαίρια είναι για οπαδικές διαφορές. Και όλα αυτά, λίγες ώρες αφού πήρε αναβολή η δίκη για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη Καμπανού ο οποίος επίσης σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια οπαδικού επεισοδίου.

Όπως φάνηκε από τις έρευνες, όλα έγιναν όταν 2 παρέες διαφορετικής ομάδας συναντήθηκαν σε κεντρικό δρόμο της Χαλκίδας και ξεκίνησαν να διαπληκτίζονται. Τότε βγήκαν τα μαχαίρια με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ο 23χρονος και πιο ελαφριά άλλα 2 άτομα.

Άγνωστοι μετέφεραν τον 23χρονο στο νοσοκομείο και αφού τον παρέλαβαν οι γιατροί, τράπηκαν σε φυγή. Τότε διαπιστώθηκε και ο θάνατος του νεαρού. Οι γιατροί έδωσαν μάχη να τον επαναφέρουν στη ζωή αλλά ήταν ήδη πολύ αργά.

Λίγη ώρα μετά βρέθηκε και ο άλλος νεαρός που επίσης τραυματίστηκε από μαχαίρι.

Ο νεαρός φέρει τραύματα από μαχαίρι στο σώμα, χτυπήματα πιθανόν από χέρια στο κεφάλι αλλά και ελαφριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Νοσηλεύεται φρουρούμενος χωρίς η κατάσταση της υγείας του να συντρέχει ανησυχία.

Οι αρχές έχουν προχωρήσει ήδη σε 3 συλλήψεις. Η έρευνα των αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη καθώς αναζητούνται ακόμη 2 άτομα.

Αυτόπτης μάρτυρας που είδε τον 23χρονο αιμόφυρτο να φτάνει στο νοσοκομείο της Χαλκίδας, μίλησε στο evima.gr περιγράφοντας τις στιγμές φρίκης αλλά και την μάχη που έδωσαν οι γιατροί.

«Είμαι σε σοκ. Έφεραν κάποιοι ένα παιδί μαχαιρωμένο στο νοσοκομείο της Χαλκίδας. Το παράτησαν και έφυγαν μπροστά στα μάτια μας. Μαχαίρωσαν ένα παλικάρι 23 χρονών για το τίποτα. Για ανοησίες. Για τα οπαδικά μωρέ; Ξεψύχησε στα χέρια πολιτών και γιατρών, με τι ψυχή, τι καρδιά; Σε τι κόσμο ζούμε, Θεέ μου; Πώς φτάσαμε να χαρίζουμε τόσο εύκολα τη ζωή, να σβήνουμε όνειρα, να σκοτώνουμε το αύριο; Μια μάνα και ένας πατέρας σήμερα κλαίει. Και μαζί της κλαίει μια ολόκληρη κοινωνία που χάνει τα παιδιά της. Ας ξυπνήσουμε. Ας ξαναβρούμε την ανθρωπιά μας, πριν χαθεί κι αυτή. Τα παιδιά μας και τα μάτια μας», είπε έντρομη η γυναίκα.