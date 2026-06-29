Χαλκίδα: Έκρηξη σε μετασχηματιστή ρεύματος άφησε χωρίς ηλεκτρισμό πολλές περιοχές

Ισχυρή έκρηξη σε μετασχηματιστή βύθισε στο σκοτάδι περιοχές της Χαλκίδας το απόγευμα της Δευτέρας (29.06.2026), προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση σε κατοίκους και επαγγελματίες. Μέσα σε λίγα λεπτά, πολλές γειτονιές έμειναν χωρίς ρεύμα, ενώ δεκάδες πολίτες ανέφεραν το περιστατικό και τις διακοπές ηλεκτροδότησης.

Η έκρηξη στον μετασχηματιστή προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητα της πόλης. Καταστήματα εστίασης αναγκάστηκαν να διακόψουν τη λειτουργία τους, ενώ αρκετές επιχειρήσεις και νοικοκυριά έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα για αρκετή ώρα, αναφέρει το eviaonline.

Ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι στο σημείο όπου σημειώθηκε το περιστατικό φέρεται να κοιμάται ένας άστεγος. Ευτυχώς δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, όμως οι κάτοικοι τονίζουν πως θα μπορούσε να είχε συμβεί μια σοβαρή τραγωδία.

Η διακοπή της ηλεκτροδότησης δημιούργησε προβλήματα και σε επιχειρήσεις εστίασης της πόλης.

Οι κάτοικοι ζητούν να αποκατασταθεί άμεσα η βλάβη, αλλά και να διερευνηθούν τα αίτια που οδήγησαν στην έκρηξη, ώστε να μην επαναληφθεί ένα αντίστοιχο επικίνδυνο περιστατικό.