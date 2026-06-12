Χαλάνδρι: «Εργοστάσιο» αναβολικών «ξετρύπωσε» η ΕΛΑΣ σε φαρμακείο – Πάνω από 1.000.000 ευρώ το κέρδος του κυκλώματος

Μια καλά οργανωμένη επιχείρηση της ΕΛΑΣ στο Χαλάνδρι αποκάλυψε ένα εκτεταμένο κύκλωμα που φέρεται να παρήγαγε και να διακινούσε παράνομα φάρμακα και ουσίες ντόπινγκ, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η υπόθεση έχει προκαλέσει αίσθηση, καθώς οι Αρχές εκτιμούν ότι το παράνομο δίκτυο είχε αναπτύξει δράση σε δεκάδες χώρες και αποκόμιζε τεράστια χρηματικά κέρδη.

Η αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στο Χαλάνδρι, με βασικό στόχο την εξάρθρωση του κυκλώματος ντόπινγκ και παράνομων φαρμακευτικών σκευασμάτων. Συνολικά συνελήφθησαν 14 άτομα, ανάμεσά τους και ο φερόμενος ως αρχηγός της οργάνωσης, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σειρά σοβαρών αδικημάτων.

Σύμφωνα με την έρευνα, το κύκλωμα φέρεται να δρούσε τουλάχιστον από τις αρχές του 2024, έχοντας οργανώσει ένα πλήρες δίκτυο παραγωγής, συσκευασίας και διάθεσης φαρμακευτικών προϊόντων χωρίς τις απαραίτητες άδειες και ελέγχους. Οι Αρχές εκτιμούν ότι η δραστηριότητά του είχε λάβει μεγάλες διαστάσεις, με χιλιάδες παραγγελίες να έχουν αποσταλεί σε πελάτες εντός και εκτός Ελλάδας.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ένας 51χρονος ιδιοκτήτης φαρμακείου, ο οποίος φέρεται να είχε τον κεντρικό συντονισμό της επιχείρησης. Όπως προέκυψε από τις έρευνες, σε υπόγειο χώρο του φαρμακείου είχε στηθεί πλήρες εργαστήριο παραγωγής φαρμακευτικών σκευασμάτων, χωρίς να υπάρχει σχετική άδεια από τον ΕΟΦ και χωρίς να τηρούνται οι απαραίτητοι κανόνες ασφαλείας για την παρασκευή φαρμάκων.

Οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι στην παραγωγή συμμετείχαν συνολικά δέκα άτομα, μεταξύ των οποίων και επιστήμονες, όπως βιολόγοι. Τα προϊόντα που παρασκευάζονταν διοχετεύονταν είτε απευθείας στους πελάτες μέσω του φαρμακείου είτε μέσω εταιρείας που φέρεται να ανήκει σε 26χρονο αλλοδαπό, η οποία επίσης δεν διέθετε τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας.

Η προώθηση των σκευασμάτων γινόταν κυρίως μέσω ιστοσελίδων στο διαδίκτυο. Για να αποφεύγονται οι έλεγχοι, τα δέματα εμφανίζονταν ως συμπληρώματα διατροφής ή προϊόντα ευεξίας. Ανάμεσα στα προϊόντα που εντοπίστηκαν υπήρχαν σκευάσματα για αδυνάτισμα, για τη στυτική δυσλειτουργία, αλλά και ουσίες που χρησιμοποιούνται για φαρμακοδιέγερση και ντόπινγκ.

Αυτό που προκαλεί ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία είναι ότι ορισμένες από τις ουσίες που εντοπίστηκαν βρίσκονται ακόμη σε ερευνητικό στάδιο, ενώ άλλες παρασκευάζονταν από πρώτες ύλες αμφίβολης προέλευσης. Παράλληλα, βρέθηκαν και πλαστά φαρμακευτικά προϊόντα γνωστής εταιρείας, γεγονός που αυξάνει τους κινδύνους για την υγεία όσων τα χρησιμοποιούσαν. Ο ΕΟΦ θεωρεί τα συγκεκριμένα σκευάσματα ιδιαίτερα επικίνδυνα για τους καταναλωτές.

Κατά τις έρευνες σε σπίτια, φαρμακείο και εταιρικές εγκαταστάσεις κατασχέθηκαν περισσότερα από 40.000 τεμάχια παράνομων φαρμάκων και ουσιών ντόπινγκ, 13 κιλά πρώτων υλών, δεκάδες έτοιμα δέματα προς αποστολή, 47.320 ευρώ σε μετρητά, καθώς και πλήθος συσκευασιών, κινητών τηλεφώνων, ηλεκτρονικών υπολογιστών και χειρόγραφων σημειώσεων.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι το κύκλωμα είχε πραγματοποιήσει περισσότερες από 15.000 αποστολές σε 90 χώρες του κόσμου. Η αξία των προϊόντων που κατασχέθηκαν ξεπερνά τις 600.000 ευρώ, ενώ τα συνολικά έσοδα από τη δράση της οργάνωσης εκτιμάται ότι υπερβαίνουν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Οι 14 συλληφθέντες οδηγήθηκαν ήδη ενώπιον του εισαγγελέα, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος της δραστηριότητάς τους.