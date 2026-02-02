Χίος: 56χρονος χειμερινός κολυμβητής έχασε τη ζωή του εξαιτίας της κακοκαιρίας

Μία ανθρώπινη απώλεια είχε το νησί της Χίου εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν, καθώς ένας χειμερινός κολυμβητής έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η γυναίκα του 56χρονου κολυμβητή είχε χάσει τα ίχνη του για αρκετή ώρα χθες το μεσημέρι (1/2/2026) με αποτέλεσμα να καλέσει για βοήθεια. Το Λιμενικό του νησιού λοιπόν μετά την έρευνα του βρήκε τον άνδρα στην θάλασσα στην περιοχή Γρίδια Νενήτων στις ανατολικές ακτές του νησιού.

Στο σημείο έσπευσαν τρία Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) και δύο οχήματα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από ξηράς.

Νωρίτερα μάλιστα το 112 είχε βγάλει προειδοποίηση για τις έντονες καιρικές συνθήκες που θα επικρατούσαν ζητώντας από τους κατοίκους να είναι προσεκτικοί.

Ο 56χρονος μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Χίου και από εκεί διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου «ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου.