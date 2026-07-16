Χίος: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στα Μεστά

Συναγερμός σήμανε στο απόγευμα της Πέμπτης 16.07.2026, στη Χίο για μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στο νησί.

Η φωτιά που ξεκίνησε λίγο πριν από τις 15:00 το μεσημέρι της Πέμπτης στην περιοχή των Μεστών στη Χίο, έκαιγε σε αγροτοδασική έκταση ενώ στη περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Ήδη στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της πυροσβεστικής και εθελοντικών ομάδων, ενώ έπειτα από επικοινωνία του Νότη Μηταράκη με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης Ευάγγελο Τουρνά, αποστέλλονται στα Μεστά εναέρια μέσα, σύμφωνα με το politischios.gr.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση η εικόνα από το μέτωπο στα Μεστά είναι καλύτερη. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη να οριοθετηθεί πλήρως το μέτωπο με εναέρια και επίγεια μέσα ενώ στις προσπαθειες συμβάλλει και ο στρατός.