Χίος: Τραγωδία με τουλάχιστον 15 νεκρούς μετά από επεισόδιο με το Λιμενικό και σκάφος διακινητών γεμάτο με μετανάστες

Τραγωδία δίχως τέλος στη Χίου, με τις αρχές να μετρούν νεκρούς μετά το επεισόδιο που έγινε μεταξύ σκάφους με διακινητές -που ήταν γεμάτο με μετανάστες- και το Λιμενικό.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο αριθμός των νεκρών έχει φτάσει επισήμως τους 15 (11 άνδρες και 4 γυναίκες, όλοι ενήλικες). Οι έρευνες συνεχίζονται καθώς υπάρχουν αναφορές για αγνοούμενους ενώ ο ακριβής αριθμός των επιβαινόντων στο σκάφος με τους μετανάστες, δεν είναι γνωστός.

Δυστυχώς, όπως έγινε γνωστό μετά τα μεσάνυχτα, νεκρά διαπιστώθηκε ότι είναι τα έμβρυα που κυοφορούσαν δυο γυναίκες μετανάστριες που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Χίου τραυματισμένες.

Συνολικά τρεις από τους νοσηλευόμενους τραυματίες χειρουργούνται με σοβαρά τραύματα σε σημαντικά όργανα. Οι υπόλοιποι τραυματίες μεταφέρονται σε θαλάμους για νοσηλεία. Τα στοιχεία μέχρι τώρα αναφέρουν τουλάχιστον 25 τραυματίες, ανάμεσά τους 10 παιδιά, δύο έγκυες και 2 λιμενικοί.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο γίνεται «γιγαντιαία προσπάθεια του προσωπικού του νοσοκομείου να αντιμετωπίσει αυτά το τραγικό συμβάν».

Πώς έγινε το επεισόδιο

Το σοβαρό επεισόδιο ανάμεσα στο πλήρωμα περιπολικού του λιμενικού σώματος και διακινητές μεταναστών στη Χίο, έγινε το βράδυ της Τρίτης (3/2/26), την ώρα που οι διακινητές μετέφεραν τους μετανάστες με βάρκα προς τις ακτές του νησιού, ανοιχτά των Βροντάδων.

Το περιπολικό σκάφος του λιμενικού εντόπισε τη λέμβο με τους μετανάστες και έδωσε σήμα να γυρίσουν πίσω. Η βάρκα των μεταναστών φέρεται να επιχείρησε να εμβολίσει το πλήρωμα του λιμενικού. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά την επιχείρηση ακινητοποίησης του ύποπτου σκάφους, έγινε σύγκρουση και ανταλλαγή πυροβολισμών, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό πολλών επιβαινόντων.

Αμέσως ξεκίνησε μια μεγάλη επιχείρηση για τους τραυματίες, με σκάφη του Λιμενικού να αποβιβάζουν συνεχώς κόσμο στο λιμάνι της Χίου, όπου τους παραλάμβαναν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για την ταχεία διακομιδή τους στο νοσοκομείο Χίου.

Μεταξύ των τραυματιών είναι δύο Λιμενικοί μια γυναίκα και ένας άντρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα έχει κάκωση στο κεφάλι ενώ ο άντρας λιμενικός έχει κάκωση στο χέρι.

Το σημείο που έγινε η συμπλοκή των δύο σκαφών:

Επιχείρηση με τη συνδρομή ελικοπτέρου

Οι δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος σε συνεργασία με την Πολεμική Αεροπορία, έστησαν αμέσως επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, καθώς από την πρώτη στιγμή υπήρχαν αναφορές για αγνοούμενους.

Στην επιχείρηση συμμετέχει και ελικόπτερο τύπου Super Puma, που πραγματοποιεί πτήσεις πάνω από την περιοχή του συμβάντος με θερμικές κάμερες, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν επιζώντες στη θάλασσα.

Το σημείο του περιστατικού παραμένει υπό αυστηρό έλεγχο, ενώ έχουν κινητοποιηθεί επίσης μονάδες του λιμενικού από γειτονικά νησιά και η Υπηρεσία Πληροφοριών του υπουργείου Ναυτιλίας, με στόχο τη διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος και την ταυτοποίηση των εμπλεκομένων.

Η ανακοίνωση του λιμενικού

«Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα και διάσωση υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Μυρσινιδίου Χίου μετά από σύγκρουση ταχυπλόου σκάφους με αλλοδαπούς επιβαίνοντες με πλήρωμα λιμενικού σώματος. Στην περιοχή βρίσκονται 4 πληρώματα λιμενικού σώματος, 1 ιδιωτικό σκάφος με επιβαίνοντες ιδιώτες δύτες, ενώ στο σημείο βρίσκεται και 1 ελικόπτερο της πολεμικής αεροπορίας.

Σε νεότερη ανακοίνωση, αναφέρεται ότι έχουν περισυλλεγεί «συνολικά 14 σοροί και μεταφέρονται στο λιμάνι της Χίου. Οι έρευνες συνεχίζονται».

Η ανακοίνωση του ΕΚΑΒ

«Αυτή τη στιγμή στο ΓΝ Χίου έχουν διακομισθεί συνολικά 26 άτομα: 24 παράτυποι μετανάστες (εκ των οποίων τα 7 είναι παιδιά και 2 έγκυες γυναίκες) και 2 στελέχη του ΛΣ – ΕΛΑΚΤ.

Από τους διακομισθέντες 4 παράτυποι μετανάστες είναι σοβαρά τραυματίες (1 με ρήξη ήπατος και 1 με πνευμοθώρακα και 1 με ρήξη νεφρού – σπλήνας και 1 με Κρανιο-εγκεφαλικές Κακώσεις).

Όλοι οι υπόλοιποι (και τα στελέχη του ΛΣ-ΕΛΑΚΤ) είναι σε καλή κατάσταση.

Κατόπιν νεότερης ενημέρωσης από ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, θα παραληφθούν 14 σοροί για να μεταφερθούν στο ΓΝ Χίου. Οι Διασώστες του ΕΚΑΒ, με 5 ασθενοφόρα, παραμένουν σε ετοιμότητα διότι συνεχίζεται επιχείρηση Έρευνας-Διάσωσης».