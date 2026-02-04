Χίος: Τεράστια κινητοποίηση στο νοσοκομείο μετά το πολύνεκρο περιστατικό – «Ετοιμάζονται για χειρουργείο οι τραυματίες» λέει ο δήμαρχος

Στους 15 έχει φτάσει ο αριθμός των νεκρών, από το αιματηρό συμβάν που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης (03.02.2026) μεταξύ διακινητών μεταναστών και λιμενικών ανοιχτά της Χίου.

Επί ποδός βρίσκονται όλοι οι γιατροί του νοσοκομείου στη Χίου, οι οποίοι έσπευσαν άμεσα προκειμένου να συνδράμουν στην περίθαλψη των 25 τραυματιών του επεισοδίου, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται δύο λιμενικοί.

Ο δήμαρχος Χίου, Γιώργος Μαλαφής, μιλώντας νωρίτερα στο Mega News, τόνισε ότι όλοι οι γιατροί, είτε εφημερεύουν είτε όχι, είναι ήδη στο νοσοκομείο. «Αυτή τη στιγμή, γίνεται η διαλογή των περιστατικών», είπε.

Μάλιστα, σύμφωνα με τον ίδιο, τουλάχιστον δύο τραυματίες αναμένεται να μπουν άμεσα στο χειρουργείο, ενώ σε ερώτημα αν θα ενισχυθεί το νοσοκομείο και με γιατρούς από άλλες περιοχές, ο δήμαρχος απάντησε ότι «αυτή τη στιγμή το διαχειριζόμαστε».

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό έγινε την ώρα που οι διακινητές μετέφεραν τους μετανάστες με βάρκα προς τις ακτές της Χίου, ανοιχτά του Μυρσινιδίου κοντά στην περιοχή των Βροντάδων.