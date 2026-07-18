Χίος: Συνελήφθη 46χρονος που εξαπάτησε ηλικιωμένη μέσω τηλεφώνου – Άρπαξε μετρητά και κοσμήματα αξίας 20.000 ευρώ

Ακόμα μία τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένης διαδραματίστηκε στη Χίο, αφού 46χρονος εξαπάτησε την γυαίκα και της άρπαξε 4.000 ευρώ αλλά και κοσμήματα αξίας 20.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η απάτη ξεκίνησε όταν ένας άνδρας και μία γυναίκα τηλεφώνησαν στην ηλικιωμένη στη Χίο, προσποιούμενοι έναν γιατρό και την κόρη της.

Με πρόσχημα την άμεση ανάγκη χειρουργικής επέμβασης, κατάφεραν να την πείσουν να παραδώσει στον 46χρονο, ο οποίος πήγε στο σπίτι της σε σύντομο χρονικό διάστημα, το χρηματικό ποσό των 4.000 ευρώ, καθώς και κοσμήματα και τιμαλφή, αξίας 20.000 ευρώ περίπου.

Ο 46χρονος εντοπίστηκε στο αεροδρόμιο της Χίου το μεσημέρι της Πέμπτης (16/7/2026), ενώ προσπαθούσε να φύγει από το νησί και στο πλαίσιο αστυνομικού ελέγχου, βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν 3.800 ευρώ, καθώς και κοσμήματα και τιμαλφή που όπως ακολούθως διαπιστώθηκε, είχε κλέψει από την ηλικιωμένη.

Κατά την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης αυτής διακριβώθηκε ότι, ο 46χρονος συλληφθείς, εντάχθηκε πρόσφατα σε εγκληματική ομάδα, αποτελούμενη από τουλάχιστον τρία ακόμη άτομα, με συγκεκριμένη δομή, διαρκή δράση και διακριτούς ρόλους, με αποκλειστικό να εξαπατήουν τους πολίτες και να τους κλέψουν.

Τα μέλη του συγκεκριμένου κυκλώματος επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με ανυποψίαστους πολίτες κυρίως ηλικίωμένους και προσποιούμενοι ιατρούς και συγγενικά πρόσωπα, ζητούσαν να τους δώσουν λεφτά ή κοσμήματα.

Στην ηλικιωμένη επεστράφησαν, το σύνολο των κοσμημάτων και τιμαλφών της, καθώς και το χρηματικό ποσό των 3.800 ευρώ, ενώ κατασχέθηκε και κινητό τηλέφωνο που είχε στην κατοχή του ο δράστης.

Το προανακριτικό έργο διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χίου.