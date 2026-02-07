Χίος: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για την τραγωδία με τους 15 νεκρούς – «Άνθρωποι ήταν χτυπημένοι, είχαμε παιδιά με κατάγματα και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις»

Πρωτόγνωρα ήταν τα περιστατικά που χρειάστηκε να αντιμετωπίσει το ιατρικό προσωπικό στα νοσοκομεία της Χίου το βράδυ που συνέβη το ναυάγιο, όπου 15 άνθρωποι έχασαν τραγικά τη ζωή τους. Περισσότεροι από 20 Αφγανοί μετανάστες εντοπίστηκαν στη θάλασσα και μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε νοσηλευτικές υπηρεσίες, ανάμεσά τους και απιδιά, με γιατρούς και νοσηλευτές να κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τους σώσουν.

Στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» μίλησε η Μαρία Σαραντινίδου, αντιπρόεδρος σωματείου εργαζομένων και υποδιευθύντρια νοσηλευτικής υπηρεσίας στη Χίο, όπου νοσηλεύονται οι τραυματίες του ναυαγίου, περιέγραψε τον εφιάλτη που βίωσε το βράδυ της Τρίτης (03.02.2026), όταν έφταναν ασταμάτητα οι τραυματίες και οι σοροί όσων σκοτώθηκαν.

«Από το 2015 και πριν το 2015 είχαμε πολλά ναυάγια και είχαμε τότε να αντιμετωπίσουμε πνιγμούς. Υπήρχε φορά, το λες και ανατριχιάζεις, ότι βάζαμε τρία παιδάκια πάνω σε ένα φορείο. Χωρούσαν στο φορείο τρία παιδιά πνιγμένα να τα κατεβάζουμε στο νεκροτομείο. Αυτήν τη φορά δεν είχε καμία σχέση αυτό που αντιμετωπίσαμε.

Αυτήν τη φορά είχαμε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, βαρείς τραυματισμούς, είχαμε κατάγματα, είχαμε ρήξη σπλήνας, ρήξη διαφράγματος, κατάγματα αυχένα στα παιδιά. Δηλαδή ασθενείς που φάνηκαν ότι ήταν λες και ήταν από ένα πολύνεκρο τροχαίο. Οι άνθρωποι αυτοί ήταν χτυπημένοι.

Οι σακούλες (που έβαζαν τους νεκρούς) έσταζαν αίμα. Και βέβαια αυτό επιβεβαιώθηκε μετά το πέρας των νεκροτομών που ήρθαν ιατροδικαστές από την Αθήνα», είπε η Μαρία Σαραντινίδου.

Υπενθυμίζεται ότι λίγο μετά τις 14:00 το μεσημέρι του Σαββάτου (07.02.2026) ξεκίνησε η κρίσιμη επιχείρηση αεροδιακομιδής 6 παιδιών που τραυματίστηκαν στο επεισόδιο που σημειώθηκε ανοιχτά της Χίου, με αεροσκάφος του ΕΚΑΒ να βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για τη μεταφορά τους στην Αθήνα.

Τα παιδιά, τα οποία επέβαιναν στη μοιραία βάρκα που εμβόλισε σκάφος του λιμενικού με αποτέλεσμα να βρουν τραγικό θάνατο 15 άνθρωποι και τα τραυματιστούν περισσότεροι από 20 μετανάστες, μεταφέρονται από το Γενικό Νοσοκομείο Χίου στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία».

Παράλληλα, η ΕΔΕ για το ναυάγιο είναι σε εξέλιξη με το σκάφος του Λιμενικού να ελέγχεται από εμπειρογνώμονες για τα σημάδια κατά τη σύγκρουση, ενώ την ίδια ώρα σφοδρή είναι η αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει σε πολιτικό επίπεδο. Την ίδια ώρα οι ιατροδικαστικές που έγιναν στις σορούς έχουν ολοκληρωθεί.