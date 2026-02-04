Χίος: Νεκροί, τραυματίες και αγνοούμενοι μετά από επεισόδιο με το Λιμενικό και σκάφος μεταναστών – Δεν σώθηκαν τα έμβρυα δύο τραυματισμένων εγκύων

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Τρίτης (4.2.26) όταν κάτω από συνθήκες που ερευνώνται μία λέμβος που μετέφερε μετανάστες ενεπλάκη σε επεισόδιο με περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος ανοιχτά της Χίου.

Ο επίσημος απολογισμός από το επεισόδιο στη θαλάσσια περιοχή της Χίου μέχρι στιγμής ανέρχεται σε 15 νεκρούς – έντεκα άνδρες και τέσσερις γυναίκες, όλοι ενήλικες – ενώ οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς υπάρχουν αναφορές και για αγνοούμενους. Ο ακριβής αριθμός των επιβαινόντων στη λέμβο δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί.

Αμέσως μετά την εμπλοκή στήθηκε επιχείρηση μαζικής μεταφοράς τραυματιών στο Γενικό Νοσοκομείο Χίου. Συνολικά 26 άτομα διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ: 24 μετανάστες – ανάμεσά τους επτά παιδιά και δύο γυναίκες που εγκυμονούσαν – καθώς και δύο στελέχη του Λιμενικού.

Την ίδια ώρα διαπιστώθηκε πως τα έμβρυα που κυοφορούσαν δυο γυναίκες μετανάστριες οι οποίες μεταφέρθηκαν τραυματισμένες στο νοσοκομείο Χίου είναι νεκρά.

Συνολικά τρεις από τους νοσηλευόμενους τραυματίες χειρουργούνται με σοβαρά τραύματα σε σημαντικά όργανα. Οι υπόλοιποι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε θαλάμους για νοσηλεία. Ένας από τους τραυματίες δεν τα κατάφερε ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών σε 15.

Τα δύο στελέχη του Λιμενικού που τραυματίστηκαν φέρουν ελαφρές κακώσεις και είναι εκτός κινδύνου.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ανέφερε ότι γίνεται «γιγαντιαία προσπάθεια του προσωπικού του νοσοκομείου να αντιμετωπίσει αυτό το τραγικό συμβάν».

Πώς εξελίχθηκε το περιστατικό

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το περιπολικό σκάφος εντόπισε τη λέμβο με τους μετανάστες στη θαλάσσια περιοχή κοντά στουςς Βροντάδες και ζήτησε να ακινητοποιηθεί. Κατά την επιχείρηση που ακολούθησε, σημειώθηκε σύγκρουση των δύο σκαφών, με αποτέλεσμα να υπάρξουν πολλοί τραυματισμοί και άνθρωποι να βρεθούν στη θάλασσα.

Αρχικές αναφορές για χρήση πυροβολισμών δεν επιβεβαιώθηκαν από τις αρχές.

Σε εξέλιξη εκτεταμένες έρευνες

Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται από θαλάσσης και αέρος, με τη συμμετοχή πλωτών μέσων του Λιμενικού, ιδιωτικών σκαφών, διασωστών και ελικοπτέρου Super Puma, το οποίο πραγματοποιεί πτήσεις με θερμικές κάμερες για τον εντοπισμό τυχόν επιζώντων.

Στην περιοχή έχει εκδοθεί και σχετική αεροναυτική οδηγία (NOTAM) για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων, ενώ παραμένει αυξημένη η κινητοποίηση δυνάμεων και από γειτονικά νησιά.

Σε ανακοίνωσή του το Λιμενικό αναφέρει: «Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα και διάσωση υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Χίου μετά από σύγκρουση ταχυπλόου σκάφους με αλλοδαπούς επιβαίνοντες με πλήρωμα λιμενικού σώματος. Οι έρευνες συνεχίζονται».

Αντίστοιχα, το ΕΚΑΒ σημείωσε ότι «οι διασώστες παραμένουν σε ετοιμότητα διότι συνεχίζεται επιχείρηση Έρευνας-Διάσωσης».

Οι συνθήκες του περιστατικού εξετάζονται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ η καταμέτρηση επιβαινόντων και αγνοουμένων βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.