Χίος: Κακοποίηση 82χρονης από 67χρονη που είχε αναλάβει να τη φροντίζει – Οι υποψίες και η κρυφή κάμερα

Σοκάρει νέο περιστατικό κακοποίησης ηλικιωμένης αυτή τη φορά στη Χίο. Μία 82χρονη που πάσχει από άνοια και είχε ανάγκη 24ωρης φροντίδας, έπεσε θύμα κακοποίησης από 67χρονη Βουλγάρα, η οποία είχε αναλάβει τη φύλαξή της.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο γιος της ηλικιωμένης στον «Πολίτη», η οικογένεια στη Χίο είχε αναζητήσει άτομο για τη συνεχή επίβλεψη της 82χρονης, λόγω της κατάστασης της υγείας της.

Έπειτα από συστάσεις, εντόπισε την 67χρονη γυναίκα, η οποία ανέλαβε τη φροντίδα της ηλικιωμένης μέσα στο σπίτι.

Ωστόσο, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα η κατάσταση της 82χρονης παρουσίασε ανησυχητική επιδείνωση.

Η ηλικιωμένη κοιμόταν περίπου 20 ώρες το 24ωρο, γεγονός που προκάλεσε έντονη ανησυχία στα οικεία της πρόσωπα, τα οποία αρχικά φοβήθηκαν ότι είχε υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο.

Οι υποψίες και η κρυφή κάμερα

Οι συγγενείς της 82χρονης άρχισαν να υποψιάζονται ότι ενδεχομένως της χορηγούνταν χάπια χωρίς τη γνώση τους και χωρίς ιατρική συνταγή.

Υπό αυτό το βάρος και επιχειρώντας να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβαινε κατά την απουσία τους, αποφάσισαν να τοποθετήσουν κρυφή κάμερα στο σπίτι.

Σύμφωνα με τον γιο της ηλικιωμένης, η τοποθέτηση της κάμερας έγινε στις 30 Απριλίου, ημέρα κατά την οποία η 67χρονη είχε ρεπό. Η απόφαση αυτή, όπως αποδείχθηκε, ήταν καθοριστική για την αποκάλυψη της υπόθεσης.

Μόλις ένα 24ωρο αργότερα, οι υποψίες της οικογένειας επιβεβαιώθηκαν με τον πιο σκληρό τρόπο.

Η κάμερα κατέγραψε, σύμφωνα με την καταγγελία, την 67χρονη γυναίκα να χτυπά επί περίπου δέκα λεπτά την ανήμπορη 82χρονη, ενώ παράλληλα μιλούσε στο τηλέφωνο.

Άμεση παρέμβαση της οικογένειας και σύλληψη

Μετά την προβολή του βίντεο, η αντίδραση της οικογένειας ήταν άμεση. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψη της 67χρονης γυναίκας, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε ιατροδικαστική εξέταση.

Η ιατροδικαστική έκθεση, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, επιβεβαίωσε την κακοποίηση της 82χρονης, ενισχύοντας το περιεχόμενο της καταγγελίας και το οπτικό υλικό που είχε στη διάθεσή της η οικογένεια.

Η γυναίκα από τη Βουλγαρία καταδικάστηκε σε 1 χρόνο φυλάκιση με 3ετή αναστολή και αφέθηκε ελεύθερη.