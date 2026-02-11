Χίος: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας έσωσε την 19χρονη από τον σύντροφό της – Με ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας ο 33χρονος

Ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας ήταν ο σωτήρας της 19χρονης κοπέλας, στην Χίο, όπου έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από τον 33χρονο σύντροφό της. Ο δράστης παραμένει άφαντος και σήμερα (11.02.2026) με τις αρχές να έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

Ο 33χρονος που χτύπησε με μανία την 19χρονη σύντροφό του, μέσα σε πάρκινγκ στην περιοχή Μερσινίδι των Βροντάδων Χίου, έχει καταγγελθεί το 2025 για ενδοοικογενειακή βία. Η νεαρή κοπέλα, έχει καταθέσει ήδη τον ξυλοδαρμό της στην ΕΛΑΣ ενώ της χορηγήθηκε και Panic Button. Αφού κατήγγειλε την επίθεση και δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες καθώς έφερε 3 τραύματα στο κεφάλι από την πέτρα που σήκωσε ο 33χρονος, επέστρεψε στο σπίτι της με περιπολικό.

Όλα έγιναν νωρίς το απόγευμα της Τρίτης, όταν ο 33χρονος ξεκίνησε να χτυπά στο κεφάλι και με μανία την 19χρονη κοπέλα. Για καλή της τύχη, εκείνη τη στιγμή περνούσε από το σημείο αστυνομικός εκτός υπηρεσίας που υπηρετεί στο τελωνείο και άκουσε τον 33χρονο να την βρίζει και να την χτυπά. Η 19χρονη από την άλλη εκλιπαρούσε για βοήθεια.

Ο αστυνομικός σταμάτησε και προσπάθησε να συλλάβει τον δράστη αλλά εκείνος τράπηκε σε φυγή. Στη συνέχεια μετέφερε την 19χρονη στο νοσοκομείο της Χίου για να λάβει τις πρώτες βοήθειες.

Σε βάρος του 33χρονου έχει σχηματιστεί δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία ενώ η 19χρονη ζήτησε Panic Button για την προστασία της.

Πληροφορίες αναφέρουν πως το ζευγάρι έμενε μαζί ενώ η 19χρονη ήταν παλιότερα στην «Κιβωτό του Κόσμου» και μένει μόνη της στη Χίο.