Χίος: Αναπάντητα τα ερωτήματα για την τραγωδία με τους 15 νεκρούς μετανάστες – Με βαρύτατες κακώσεις ανασύρθηκαν τα θύματα

Ενώπιων εισαγγελέα βρέθηκε το πρωί της Πέμπτης (05.02.2026) ο Μαροκινός διακινητής της ανείπωτης τραγωδίας που εκτυλίχθηκε στη Χίο το βράδυ της 3ης Φεβρουαρίου. Ο κατηγορούμενος, που φέρεται πως πληρώθηκε αρκετά λεφτά για να βάλει στην χώρα μας τους μετανάστες, συνεχίζει και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο.

Την Πέμπτη ολοκληρώθηκε και η νεκροψία – νεκροτομή στους 15 μετανάστες που ανασύρθηκαν νεκροί από την θάλασσα της Χίου. Όλοι φέρουν βαρύτατες κακώσεις οι οποίες φαίνεται πως προκάλεσαν και τον θάνατό τους. Στο νοσοκομείο συνεχίζουν να νοσηλεύονται περίπου 20 άτομα, 11 από αυτά είναι παιδιά και 3 ενήλικες που βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση στη ΜΕΘ. Δύο γυναίκες που επέβαιναν στο μοιραίο φουσκωτό στα ανοιχτά της Χίου, έχασαν τα έμβρυα που κυοφορούσαν.

Σε εξέλιξη και η ΕΔΕ που διέταξε το υπουργείο Ναυτιλίας σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το δυστύχημα. Οι αρχές αναμένεται να πάρουν καταθέσεις από τους επιζώντες αλλά και από τους 4 λιμενικούς που έκαναν περιπολία τη στιγμή που εντόπισαν το φουσκωτό.

Πώς έγινε η τραγωδία

Στο επίκεντρο των ερευνών παραμένουν οι ελιγμοί και οι χειρισμοί του διακινητή των μεταναστών και κυβερνήτη του φουσκωτού.

Όπως μετέδωσε το ΕΡΤnews, στέλεχος του Λιμενικού Σώματος απέκλεισε την πιθανότητα σκάφος του Λιμενικού να έχει εμβολίσει το σκάφος των μεταναστών, γιατί αν είχε συμβεί αυτό, δεν θα είχε επιβιώσει κανείς από τους ανθρώπους που βρίσκονταν πάνω σε αυτό.

Μάλιστα φέρεται πως το σκάφος του Λιμενικού προσπάθησε να αποφύγει το φουσκωτό το οποίο είχε αναπτύξει ταχύτητα.

Υπάρχουν περιγραφές που κάνουν λόγο για πλευρική παράλληλη κίνηση και απότομο και επικίνδυνο ελιγμό.

Οι θυελλώδεις άνεμοι που έπνεαν από τα ξημερώματα της Πέμπτης στο νησί της Χίου κατέστησαν αδύνατη τη συνέχιση των ερευνών από τη θάλασσα. Ωστόσο η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίστηκε από ξηράς, με οχήματα του Λιμενικού να σαρώνουν την ακτογραμμή για τον εντοπισμό τυχόν αγνοουμένων.

Απαντήσεις σχετικά με το ζήτημα της χρήσης κάμερας από το Λιμενικό Σώμα έδωσε ο υφυπουργός Ναυτιλίας Στέφανος Γκίκας. «Προβολέας και αυτή η κάμερα είναι ασύμβατα», ανέφερε.

Πηγές του Λιμενικού Σώματος ανέφεραν πως «στη συγκεκριμένη περίπτωση, κατά δήλωση του κυβερνήτη, θερμική κάμερα δεν χρησιμοποιήθηκε επειδή η χρήση της δεν κρίθηκε εκ μέρους του αναγκαία, καθώς το ταχύπλοο σκάφος με τους παράτυπους μετανάστες είχε ήδη εντοπιστεί από κάμερα παρατήρησης στεριάς αλλά και οπτικά με την χρήση προβολέα».