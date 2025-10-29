Χάρης Θεοχάρης για την επίθεση στο γραφείο του: Πράξη δειλίας και τυφλής βίας, η Δημοκρατία δεν τρομοκρατείται

Ως «πράξη δειλίας, τυφλής βίας και ευθείας προσβολής στη Δημοκρατία» χαρακτηρίζει ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, την επίθεση στο πολιτικό του γραφείο στον Άγιο Δημήτριο, το πρωί της Τετάρτης (29.10.25).

«Σήμερα, οργανωμένη ομάδα γνωστών-αγνώστων επιτέθηκε στο πολιτικό μου γραφείο στον Άγιο Δημήτριο, την ώρα που οι συνεργάτες μου βρίσκονταν μέσα. Κανείς δεν τραυματίστηκε και αυτό είναι το μόνο παρήγορο στοιχείο μιας ενέργειας που δεν στρέφεται μόνο εναντίον προσώπων, αλλά εναντίον των θεσμών και της ίδιας της πολιτικής ζωής», αναφέρει ο Χάρης Θεοχάρης σε ανάρτησή του στο Facebook και τονίζει:

«Η επίθεση αυτή είναι πράξη δειλίας, τυφλής βίας και ευθείας προσβολής στη Δημοκρατία».

«Η Δημοκρατία όμως δεν εκφοβίζεται, δεν τρομοκρατείται και δεν κάνει βήμα πίσω απέναντι σε όσους επιχειρούν να την πλήξουν», γράφει.

«Εμπιστευόμαστε τις Αρχές που ήδη διερευνούν το περιστατικό και αναμένουμε την πλήρη απόδοση ευθυνών. Με ψυχραιμία, ενότητα και αποφασιστικότητα συνεχίζουμε», αναφέρει.

Η ανακοίνωση της ΝΔ

«Η επίθεση στο πολιτικό γραφείο του Υφυπουργού Εξωτερικών και Βουλευτή Β3 Νοτίου Τομέα Αθηνών Χάρη Θεοχάρη στον Άγιο Δημήτριο, είναι μια ακόμα φασιστική ενέργεια των θρασύδειλων τραμπούκων, οι οποίοι μάλιστα δεν δίστασαν να βάλουν φωτιά στην είσοδο του γραφείου την ώρα που βρίσκονταν εργαζόμενοι εντός αυτού!» σημειώνει η ΝΔ στην ανακοίνωσή της.