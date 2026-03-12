Χάος στην Κηφισίας λόγω τροχαίων ατυχημάτων: Στο ένα ενεπλάκη και μηχανή της ΕΛΑΣ – Ένας τραυματίας

Μεγάλο μποτιλιάρισμα επικρατεί νωρίς το βράδυ της Πέμπτης 12.03.2026 στη λεωφόρο Κηφισίας λόγω δύο τροχαίων ατυχημάτων που σημειώθηκαν τόσο στο ρεύμα προς Κηφισιά, όπου εντοπίζεται το μεγαλύτερο πρόβλημα, όσο και στο ρεύμα προς Αθήνα.

Το ένα από τα ατυχήματα συνέβη στο τούνελ της Κηφισίας, στο ύψος της Κατεχάκη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας δικυκλιστής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο ένα περιστατικό εμπλέκεται και μοτοσικλέτα της ΕΛ.ΑΣ.

Λόγω του ατυχήματος μία λωρίδα κυκλοφορίας παραμένει κλειστή, προκαλώντας μεγάλες καθυστερήσεις στην κίνηση των οχημάτων, ενώ οι οδηγοί καλούνται να οπλιστούν με υπομονή.