Φόρτωναν κλεμμένες μηχανές σε βαν, τις έκρυβαν σε αποθήκη στον Πειραιά και τις πουλούσαν για ανταλλακτικά

Στα χέρια της αστυνομίας έπεσε συμμορία που έκλεβε μηχανές και πουλούσε τα ανταλλακτικά τους, έπειτα από συντονισμένη επιχείρηση της ΕΛΑΣ στον Πειραιά και την Αιδηψό.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ την Παρασκευή (17.04.2026), στις 14 Απριλίου συνελήφθησαν τρεις άνδρες μέλη της συμμορίας, ηλικίας 17, 33 και 36 ετών, που έκλεβε μηχανές.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές, καθώς και -κατά περίπτωση- για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και εξαρτησιογόνων ουσιών, ενώ δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος των γονέων του ανηλίκου για παραμέληση εποπτείας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι κατηγορούμενοι έκλεβαν μηχανές από διάφορες περιοχές της Αττικής, χρησιμοποιώντας όχημα τύπου mini van, και τις μετέφεραν αρχικά σε αποθήκη στον Πειραιά, όπου τις έκρυβαν για λίγες ημέρες, ώστε να αποφύγουν τον εντοπισμό μέσω GPS.

Στη συνέχεια, τις μετέφεραν σε υπόγειο πολυκατοικίας, όπου τις αποσυναρμολογούσαν με ειδικό εξοπλισμό και πουλούσαν τα ανταλλακτικά.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, δύο κλεμμένες μοτοσυκλέτες και ένας σκελετός, ποσότητα κοκαΐνης 30 γραμμαρίων, ζυγαριά ακριβείας, καθώς και 950 ευρώ.

Επίσης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο περούκες που χρησιμοποιούσαν για να δυσχεραίνουν την ταυτοποίησή τους, εξοπλισμός αποσυναρμολόγησης, πλήθος εξαρτημάτων, πινακίδες κυκλοφορίας και τρία κινητά τηλέφωνα.

Επιπλέον, κατασχέθηκε το «επιχειρησιακό» βαν της οργάνωσης, καθώς και ένα ακόμη όχημα που χρησιμοποιούσαν για μετακινήσεις και κατόπτευση των χώρων πριν τις κλοπές.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.