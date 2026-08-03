Φωτιές: 33 συλλήψεις μέσα σε πέντε ημέρες – Η Πυροσβεστική «χαρτογραφεί» τα αίτια των μεγάλων πυρκαγιών

Συνολικά 33 συλλήψεις πραγματοποίησε η Πυροσβεστική μέσα σε πέντε ημέρες, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για υποθέσεις που συνδέονται με τις πρόσφατες φωτιές σε ολόκληρη τη χώρα. Από τις 29 Ιουλίου έως και τις 2 Αυγούστου, οι 30 συλλήψεις αφορούσαν εμπρησμό από αμέλεια και οι τρεις εμπρησμό από πρόθεση, ενώ παράλληλα επιβλήθηκαν 22 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 70.138,48 ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Πυροσβεστική, οι περισσότερες συλλήψεις σχετίζονται με τις μεγάλες φωτιές των τελευταίων ημερών, ενώ κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) συνεχίζουν να διερευνούν τα αίτια σε όλα τα σοβαρά περιστατικά, αξιοποιώντας αυτοψίες, τεχνικά ευρήματα και λοιπά προανακριτικά στοιχεία.

Ξεχωρίζει η υπόθεση της μεγάλης πυρκαγιάς στην Κρύα Βρύση Ρεθύμνου, όπου, έπειτα από την έρευνα του Ανακριτικού Τμήματος της Πυροσβεστικής και τη συνδρομή στελεχών της Δ.Α.Ε.Ε., ως σημείο έναρξης προσδιορίστηκε αγωγός του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας. Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθη ο αρμόδιος υπεύθυνος του ΔΕΔΔΗΕ στην περιοχή, με την κατηγορία του εμπρησμού από αμέλεια.

Αυτόφωρες συλλήψεις έγιναν και στην Πάρο για τη φωτιά που ξεκίνησε στον Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων και επεκτάθηκε σε παρακείμενη έκταση χαμηλής βλάστησης. Συνελήφθησαν ο δήμαρχος Πάρου, ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο εργολάβος του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων και υπάλληλος του δήμου, οδηγός απορριμματοφόρου.

Ανάλογη ήταν η εξέλιξη και στην Αργολίδα, όπου για τη μεγάλη πυρκαγιά στο Φίχτι οι έρευνες οδήγησαν στη σύλληψη ζευγαριού αγροτών, οι οποίοι φέρονται να εκτελούσαν εργασίες με γεωργικό ελκυστήρα που έφερε καταστροφέα, προκαλώντας την εκδήλωση και την εξάπλωση της πυρκαγιάς.

Σε ό,τι αφορά τη μεγάλη φωτιά στη Βοιωτία, η Πυροσβεστική διευκρινίζει ότι δεν ξεκίνησε από τις ανεμογεννήτριες ή άλλες εγκαταστάσεις του αιολικού πάρκου. Ως σημείο έναρξης προσδιορίστηκε γραμμή μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, περίπου 500 μέτρα μακριά από τις ανεμογεννήτριες, μέσω της οποίας διοχετεύεται η παραγόμενη ενέργεια στο κεντρικό δίκτυο.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδουν οι Αρχές και στην υπόθεση της Κεφαλονιάς. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, ημεδαπός προκάλεσε με πρόθεση τη φωτιά χρησιμοποιώντας γυμνή φλόγα, με αποτέλεσμα να καεί έκταση μεγαλύτερη των 6.000 στρεμμάτων. Ο συλληφθείς είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για ανάλογη υπόθεση το 2014 και είχε εκτίσει ποινή για συναφείς πράξεις.

Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού παραμένουν αναπτυγμένα σε όλα τα σοβαρά μέτωπα, μεταξύ άλλων στο Ρέθυμνο, την Αργολίδα και τη Βοιωτία, συνεχίζοντας τη διερεύνηση των αιτίων με επιστημονική τεκμηρίωση και αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων στοιχείων.