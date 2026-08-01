Φωτιές: 11 συλλήψεις σε Αργολίδα, Ηλεία, Σέρρες, Αττική και Λέσβο – Από αγροτικές εργασίες η μεγάλη πυρκαγιά στο Φίχτι

Οι φωτιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο διήμερο σε διάφορες περιοχές της χώρας οδήγησαν σε νέες συλλήψεις, με τις Αρχές να αποδίδουν τη μεγάλη πυρκαγιά στην Αργολίδα σε αγροτικές εργασίες που πραγματοποιούνταν με γεωργικό ελκυστήρα και καταστροφέα.

Στο πλαίσιο των ερευνών για τις φωτιές, οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν συνολικά σε έντεκα συλλήψεις σε Αργολίδα, Ηλεία, Σέρρες, Αττική και Λέσβο, ενώ η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού επισημαίνει ότι οι έλεγχοι και οι έρευνες συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου (01.08.2026) στο Φίχτι του δήμου Άργους – Μυκηνών προκλήθηκε κατά την εκτέλεση αγροτικών εργασιών με γεωργικό ελκυστήρα που έφερε καταστροφέα.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι ένας 57χρονος και μία 53χρονη προκάλεσαν σπινθήρες κατά τη χρήση του μηχανήματος, με αποτέλεσμα να εκδηλωθεί η πυρκαγιά. Οι δύο συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, τα οποία μετέβησαν στην περιοχή προς ενίσχυση των ερευνών.

Οι υπόλοιπες συλλήψεις για τις φωτιές

Εκτός από την υπόθεση της Αργολίδας, οι ανακριτικές υπηρεσίες της Πυροσβεστικής προχώρησαν σε ακόμη εννέα συλλήψεις για παραβιάσεις της νομοθεσίας περί πυροπροστασίας.

Στην Ηλεία συνελήφθη 34χρονη στην παραλία Ματζακούρα στο Κατάκολο, επειδή έκανε χρήση βεγγαλικού ενώ ίσχυε δείκτης επικινδυνότητας κατηγορίας 4. Σε βάρος της επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ.

Στις Σέρρες συνελήφθη αλλοδαπός, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε πυρκαγιά από αμέλεια κατά την καύση πλαστικού περιβλήματος ηλεκτρικών καλωδίων, με σκοπό την ανάκτηση μετάλλων. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.125 ευρώ.

Στην Αττική, δύο άνδρες συνελήφθησαν στην Κηφισιά επειδή πραγματοποιούσαν εργασίες με τροχό κοντά σε δασική έκταση, ενώ στην περιοχή ίσχυε κατάσταση συναγερμού (δείκτης επικινδυνότητας 5). Πρόστιμο επιβλήθηκε και στους δύο.

Ανάλογη υπόθεση καταγράφηκε και στον δήμο Σπάτων – Αρτέμιδος, όπου συνελήφθησαν δύο ακόμη άνδρες για εργασίες με χρήση τροχού κατά παράβαση των μέτρων πυρασφάλειας.

Στη Λέσβο συνελήφθη 18χρονος, ο οποίος εκτελούσε θερμές εργασίες με τροχό κοπής μετάλλων σε αγροτεμάχιο στην περιοχή Μιστεγνά, προκαλώντας από αμέλεια πυρκαγιά που έκαψε περίπου 50 τετραγωνικά μέτρα ξερών χόρτων.

Τέλος, στη Νέα Ερυθραία συνελήφθησαν ένας 74χρονος και ένας αλλοδαπός, καθώς πραγματοποιούσαν εργασίες κοπής μετάλλων και ηλεκτροσυγκόλλησης σε υπαίθριο χώρο, παρά το γεγονός ότι στην περιοχή ίσχυε δείκτης επικινδυνότητας κατηγορίας 5.

Τα στοιχεία της Πυροσβεστικής

Η Πυροσβεστική επισημαίνει ότι από την 1η Ιανουαρίου έως και την 1η Αυγούστου του 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 641 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 949.770,50 ευρώ.

Το ίδιο διάστημα πραγματοποιήθηκαν 254 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, εκ των οποίων οι 226 αφορούν περιστατικά από αμέλεια και οι 28 υποθέσεις εμπρησμού από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και τα κατά τόπους ανακριτικά κλιμάκια παραμένουν σε πλήρη επιχειρησιακή ανάπτυξη, διερευνώντας κάθε περιστατικό εκδήλωσης πυρκαγιάς, με στόχο τη διαπίστωση των αιτίων και την απόδοση των προβλεπόμενων ποινικών και διοικητικών ευθυνών.

Η Πυροσβεστική υπενθυμίζει ότι η αυστηρή τήρηση των μέτρων πυροπροστασίας, ιδιαίτερα κατά τις ημέρες πολύ υψηλού ή ακραίου κινδύνου, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποτροπή νέων καταστροφικών πυρκαγιών.