Φωτιές σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο: Στην μάχη και εναέρια μέσα – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα

Συναγερμός έχει σημάνει στην Κρήτη για δύο φωτιές που ξέσπασαν το μεσημέρι της Τετάρτης (29.07.2026) σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο.

Η φωτιά στο Ηράκλειο Κρήτης καίει σε χαμηλή βλάστηση και εκδηλώθηκε στο Μορόνι.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 58 πυροσβέστες με 18 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 2 ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Μορόνι Ηρακλείου Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν 58 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα και 2 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 29, 2026

Παράλληλα ένα ακόμη μέτωπο καίει σε δασική έκταση στην περιοχή Νέα Κρύα Βρύση, Ρεθύμνου.

Η κινητοποίηση των αρχών είναι μεγάλη, καθώς οι καιρικές συνθήκες και οι ισχυροί άνεμοι που επικρατούν σε αρκετές περιοχές της Κρήτης αυξάνουν τον κίνδυνο εξάπλωσης των πυρκαγιών.

Μάλιστα, εστάλη μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή να είναι σε ετοιμότητα.

Στο περιστατικό συνδράμουν 54 πυροσβέστες με 11 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 4 ελικόπτερα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Νέα Κρύα Βρύση, Ρεθύμνου, #Κρήτη.

Κινητοποιήθηκαν 54 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 3ης #ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και 4 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες #ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 29, 2026

⚠️Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣

🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Κρύα_Βρύση της Περιφερειακής Ενότητας #Ρεθύμνης

‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών

ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 29, 2026

Η φωτιά στο Ηράκλειο καίει κοντά σε κατοικημένη περιοχή και για το λόγο αυτό όπως ενημέρωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος οι κινητοποίηση είναι καθολική και έχει ζητηθεί η ενίσχυση του Δήμου Φαιστού και υδροφόρες ιδιωτών.

Για τη φωτιά στην Κρύα Βρύση, του Δήμου Αγίου Βασιλείου είπε πως δεν απειλούνται κατοικίες και γεωργικές εγκαταστάσεις.

Ο κ. Τσαπάκος κάνει λόγο για πλήρη κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων από τον νομό και ενισχύονται από εναέρια μέσα που έχει δοθεί εντολή να βρεθούν στο σημείο.

Υπενθυμίζεται ότι για σήμερα Τετάρτη 29.07.2026 και αύριο Πέμπτη, ο χάρτης επικινδυνότητας εκδήλωσης πυρκαγιών της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής προστασίας, είναι πολύ υψηλός (4) με την προσοχή όλων να είναι απαραίτητη.