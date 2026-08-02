Φωτιές σε Αττική και Βοιωτία: Σχεδόν 500 πυροσβέστες επιχειρούν στο πεδίο, οι ισχυροί άνεμοι εμπόδιζαν τα εναέρια

Για ένα εξαιρετικά δύσκολο 48ωρο, κατά το οποίο οι φωτιές δοκίμασαν τις αντοχές της Πυροσβεστικής, έκανε λόγο ο Γιάννης Αρτοποιός, επισημαίνοντας ότι οι ισχυροί άνεμοι, που έφτασαν ακόμη και τα 7 μποφόρ, δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα στις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

Μιλώντας το βράδυ του Σαββάτου (01.08.2026) στην ΕΡΤ, ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής τόνισε ότι οι φωτιές σε Αττική, Βοιωτία και στη Φωκίδα παραμένουν ιδιαίτερα δύσκολες, ενώ οι θυελλώδεις άνεμοι περιόρισαν για μεγάλο διάστημα τη δυνατότητα επέμβασης των εναέριων μέσων.

«Πρόκειται για ένα δύσκολο 48ωρο, στο οποίο οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος αντιμετώπισαν πολλές μεγάλες δυσκολίες», ανέφερε ο κ. Αρτοποιός, προσθέτοντας ότι το μέτωπο της Αττικοβοιωτίας πρέπει πλέον να αντιμετωπίζεται ως μία ενιαία πυρκαγιά.

Οπως εξήγησε, η φωτιά ξεκίνησε το απόγευμα της Παρασκευής (31.07.2026) από την Ξηρονομή, ενώ ακολούθησαν νέες εστίες στον Αγιο Βασίλειο και στο Καλαμάκι Βοιωτίας. Στη συνέχεια κατευθύνθηκε νοτιότερα, προς το Πόρτο Γερμενό, την Αγία Παρασκευή, τον Μύτικα και την Ψάθα.

«Το ένα κομμάτι της Αγίας Παρασκευής “βλέπει” προς τα Βίλια και το νοτιοδυτικό μέτωπο του Μύτικα προς την Ψάθα», σημείωσε, περιγράφοντας τα δύο σημεία που προκαλούν τη μεγαλύτερη ανησυχία στις δυνάμεις κατάσβεσης.

«Η βραδιά θα είναι πολύ δύσκολη»

Ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής επισήμανε ότι η πρόσκαιρη εξασθένηση των ανέμων επέτρεψε την πραγματοποίηση στοχευμένων ρίψεων από αέρος, ωστόσο προειδοποίησε ότι η νύχτα θα είναι ιδιαίτερα απαιτητική.

«Είμαστε τυχεροί που έχουν κοπάσει οι άνεμοι, οι οποίοι μας δημιούργησαν πολύ μεγάλες δυσκολίες», ανέφερε. «Μπόρεσαν να απογειωθούν ειδικά τα ελικόπτερα του Πυροσβεστικού Σώματος και έγιναν πολύ στοχευμένες ρίψεις σε όλα τα μέτωπα».

Ο ίδιος υπογράμμισε, πάντως, ότι η κατάσταση στη Βενίζα παραμένει δύσκολη. «Είναι πολύ ενεργό αυτό το κομμάτι. Η βραδιά θα είναι πολύ δύσκολη επιχειρησιακά», είπε.

«Πλέον οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος θα κληθούν να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό με επίγειες δυνάμεις και αυτό θα γίνει καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας», πρόσθεσε.

Σχεδόν 500 πυροσβέστες στα μέτωπα

Σύμφωνα με τον κ. Αρτοποιό, στην επιχείρηση συμμετέχουν συνολικά 496 πυροσβέστες από την Ελλάδα, τη Γαλλία και τη Ρουμανία.

«Επιχειρούν 450 Ελληνες πυροσβέστες, μαζί με 23 Γάλλους και 23 Ρουμάνους συναδέλφους», ανέφερε, υπενθυμίζοντας ότι οι ευρωπαϊκές δυνάμεις βρίσκονται στη χώρα στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης.

Στο πεδίο βρίσκονται επίσης 22 ομάδες δασοκομάντος, 126 υδροφόρα οχήματα της Πυροσβεστικής και επιπλέον οχήματα των γαλλικών και ρουμανικών αποστολών.

«Είναι μια κολοσσιαία επιχείρηση», σημείωσε, περιγράφοντας την κινητοποίηση που βρίσκεται σε εξέλιξη στα μέτωπα της Αττικοβοιωτίας.

«Πρώτιστο μέλημα η προστασία των κατοίκων»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Γιάννης Αρτοποιός στις εκκενώσεις οικισμών μέσω του 112, τονίζοντας ότι βασικός στόχος των αρχών ήταν από την πρώτη στιγμή η προστασία των πολιτών.

«Το πρώτιστο μέλημά μας ήταν να προστατεύσουμε τους κατοίκους αυτών των περιοχών», ανέφερε, υπενθυμίζοντας ότι είχε δοθεί εντολή απομάκρυνσης από το Χάνι, την Ψάθα, τη Βενίζα, τη Λούμπα και τη Ζάχουλη προς τα Μέγαρα.

«Το καθήκον να προστατεύσουμε τους κατοίκους έχει επιτευχθεί και έχει γίνει εκκένωση των περιοχών», είπε, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, ότι η πυρκαγιά παραμένει «πολύ μεγάλη, δύσκολη και περίπλοκη».

Οι σημαντικότερες δυσκολίες, όπως εξήγησε, προκλήθηκαν από τις ακραίες συνθήκες που επικράτησαν καθ’ όλη τη διάρκεια του 48ώρου.

«Είχαμε ανέμους που έφταναν τα 6 και 7 μποφόρ, με ισχυρές ριπές. Αυτό μας προκάλεσε τις μεγαλύτερες δυσκολίες», σημείωσε.

«Τα εναέρια μέσα δεν μπορούσαν να πετάξουν, ενώ υπήρχε πρόβλημα και με την υδροληψία, καθώς δεν μπορούσαν να πραγματοποιήσουν προσθαλασσώσεις τόσο τα αεροσκάφη όσο και τα ελικόπτερα», πρόσθεσε.

Ανησυχία και για το Σκάλωμα Φωκίδας

Ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής επισήμανε ότι, εκτός από την Αττικοβοιωτία, ιδιαίτερα δύσκολη παραμένει και η κατάσταση στο Σκάλωμα Φωκίδας.

«Εχουμε μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά στο Σκάλωμα, η οποία κινείται προς κατοικημένες περιοχές», ανέφερε, προσθέτοντας ότι έχουν ήδη εκδοθεί μηνύματα του 112.

Η φωτιά έχει πλησιάσει προς το Πευκάκι και το Ευπάλιο, ενώ οι κάτοικοι είχαν απομακρυνθεί από νωρίς το απόγευμα.

«Για εμάς δεν έχει λήξει ακόμη τίποτα. Είμαστε σε πλήρη εγρήγορση», υπογράμμισε ο κ. Αρτοποιός.

Γενική επιφυλακή και αναστολή αδειών

Το Πυροσβεστικό Σώμα παραμένει σε γενική επιφυλακή, με τις άδειες του προσωπικού να έχουν ανασταλεί.

«Ολες οι δυνάμεις θα είναι στο πεδίο για όλη τη νύχτα και για όσο χρειαστεί», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής.

Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση προς τους κατοίκους να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

«Θέλουμε τη συνεργασία των συμπολιτών μας, προκειμένου να καταφέρουμε να θέσουμε υπό έλεγχο αυτή την πολύ δύσκολη πυρκαγιά», κατέληξε.