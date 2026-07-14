Φωτιά στο Ύπατο Θήβας – Ρίψεις νερού από 6 αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο

Φωτιά ξέσπασε σε αγροτική έκταση στην περιοχή Ύπατο Θήβας, το μεσημέρι της Τρίτης (14.7.26).

Για την κατάσβεση της φωτιάς άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής στη Θήβα.

Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 20 πυροσβέστες με επτά οχήματα.

Ρίψεις νερού πραγματοποιούν έξι πυροσβεστικά αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στην περιοχή Ύπατο #Θήβα.

Κινητοποιήθηκαν 20 #πυροσβέστες με 7 οχήματα, 6 Α/Φ και 1 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες #ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 14, 2026

Συνδρομή στη μάχη με τις φλόγες παρέχουν υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.