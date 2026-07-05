Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Τοξικό νέφος 20 χλμ «σκέπασε» την Θεσσαλονίκη – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Έως τη Θεσσαλονίκη έφτασε σήμερα το πρωί (05.07.2026) το τοξικό νέφος από την τεράστια φωτιά που κατέκαψε το Ωραιόκαστρο κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τους ειδικούς να κάνουν έκκληση στους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, έχοντας κλειστά τα παράθυρα και τις πόρτες.

Το τοξικό νέφος εκτείνεται σε ακτίνα μεγαλύτερη των 20 χιλιομέτρων, ενώ η έντονη οσμή καμένου πλαστικού έγινε αισθητή σχεδόν σε ολόκληρη την Θεσσαλονίκη. Αν και η δασική φωτιά στο Ωραιόκαστρο έχει ήδη τεθεί υπό έλεγχο, οι φλόγες σε δύο εργοστάσια της περιοχής, μαίνονται ακόμη.

Σε φωτογραφίες και βίντεο που έρχονται στη δημοσιότητα, φαίνεται ένα μαύρο σύννεφο να έχει «σκεπάσει» τον ουρανό της Θεσσαλονίκης, την πλατεία Αριστοτέλους, τον Λευκό Πύργο και τον Θερμαϊκό Κόλπο.

Ο δήμαρχος Νεάπολης – Συκεών, Σίμος Δανιηλίδης, μιλώντας στο ΕΡΤnews τόνισε ότι ακούστηκαν πολλές εκρήξεις κατά τη διάρκεια της νύχτας ενώ περιέγραψε και το μέγεθος της καταστροφής που προκάλεσε η φωτιά.

Επισήμανε πως στην περιοχή λειτουργούν μονάδες επεξεργασίας λιπαντικών, πετρελαιοειδών, ρουχισμού, υφασμάτων και εργοστάσιο ανακύκλωσης με μεγάλες ποσότητες πλαστικών.

Χαρακτήρισε ιδιαίτερα ανησυχητικό το νέφος που έχει εξαπλωθεί πάνω από τη Θεσσαλονίκη, εκτιμώντας ότι περιέχει επικίνδυνες ουσίες.

«Βλέπετε την τραγική κατάσταση από αυτό το μαύρο και γκρίζο νέφος, το οποίο είναι με ουράνια και διοξίνες», ανέφερε ζητώντας την παρέμβαση ειδικών επιστημόνων ώστε να δοθούν σαφείς οδηγίες προστασίας στους πολίτες.

Παράλληλα συνέστησε σε όσους είναι αναγκασμένοι να κυκλοφορούν να χρησιμοποιούν μάσκες υψηλής προστασίας, ενώ τόνισε ότι η αποπνικτική ατμόσφαιρα έχει επηρεάσει όχι μόνο τη δυτική Θεσσαλονίκη αλλά και το κέντρο, τον Λευκό Πύργο και την Καλαμαριά.

Κλείνοντας, ο δήμαρχος κάλεσε τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κοντά στα μέτωπα της φωτιάς, ώστε να μην παρεμποδίζεται το έργο των πυροσβεστικών και δημοτικών δυνάμεων.