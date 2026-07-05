Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Σκληρή η μάχη με τις φλόγες στα δύο εργοστάσια – Συγκλονιστικές φωτογραφίες από τα αποκαΐδια

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι σήμερα (05.07.2026) η φωτιά που ξέσπασε το Σάββατο στο Ωραιόκαστρο. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν μετά από ολονύχτια μάχη να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες που ξέσπασαν στη δασική έκταση και αυτή τη στιγμή δίνουν αγώνα για την κατάσβεση και των δύο εργοστασίων που έχουν καταστραφεί πλήρως.

Η κατάσβεση τους εκτιμάται ότι θα διαρκέσει -στην καλύτερη περίπτωση- ώρες καθώς εντός τους υπάρχουν τόνοι με εύφλεκτα υλικά. Πυκνό και μαύρο σύννεφο καπνού έχει σκεπάσει το Ωραιόκαστρο ακόμα και το κέντρο της Θεσσαλονίκης, με τους ειδικούς να απευθύνουν εκκλήσεις για χρήση μάσκας στην περίπτωση που βγουν σε εξωτερικούς χώρους.

Μηνύματα από το 112 που στάλθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας ζητούσαν από τους κατοίκους να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα για να προστατευτούν από τους καπνούς.



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Η ατμόσφαιρα στη Θεσσαλονίκη είναι αποπνικτική.

Συνολικά έχουν καεί 3 εργοστάσια, ένα ανακύκλωσης, ένα με υφάσματα και ένα με ελιές.

Οι πυροσβέστες κατάφεραν να μπουν στο εσωτερικούς, το πρωί της Κυριακής ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν και οι εναέριες ρίψεις νερού.

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Πάνω από 150 πυροσβέστες, δεκάδες εναέρια μέσα, εθελοντές και μηχανήματα των δήμων επιχειρούν στην κατάσβεση της φωτιάς.

Εκτός από τα εργοστάσια, έχουν καταστραφεί και αρκετές εγκαταστάσεις αλλά και δεκάδες παραπήγματα.

Σύμφωνα με ενημέρωση της πυροσβεστικής, δεν έχουν καεί σπίτια.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας αλλά και σήμερα έχουν σημειωθεί δεκάδες εκρήξεις.

Υπενθυμίζεται πως έχει ήδη συλληφθεί 76χρονος που ομολόγησε πως προκάλεσε την φωτιά στο Ωραιόκαστρο, άθελά του.

Υποστήριξε στις αρχές πως το αυτοκίνητό του έπεσε σε χαντάκι και στην προσπάθειά του να το απεγκλωβίσει, προκάλεσε σπινθήρες οι οποίες με τη σειράς του προκάλεσαν φωτιά.

Από την φωτιά έχουν διακομισθεί στο νοσοκομείο 4 πυροσβέστες, με αναπνευστικά προβλήματα.

Συναγερμός από το τοξικό νέφος που κάλυψε τη Θεσσαλονίκη

Έως τη Θεσσαλονίκη έφτασε το τοξικό νέφος από την τεράστια φωτιά που κατέκαψε το Ωραιόκαστρο, με τους ειδικούς να κάνουν έκκληση στους κατοίκους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, έχοντας κλειστά τα παράθυρα και τις πόρτες.

Το τοξικό νέφος εκτείνεται σε ακτίνα μεγαλύτερη των 20 χιλιομέτρων, ενώ η έντονη οσμή καμένου πλαστικού έγινε αισθητή σχεδόν σε ολόκληρη την Θεσσαλονίκη.

Μαύρο σύννεφο έχει «σκεπάσει» τον ουρανό της Θεσσαλονίκης, την πλατεία Αριστοτέλους, τον Λευκό Πύργο και τον Θερμαϊκό Κόλπο.

Ο δήμαρχος Νεάπολης – Συκεών, Σίμος Δανιηλίδης, μιλώντας στο ΕΡΤnews περιέγραψε και το μέγεθος της καταστροφής που προκάλεσε η φωτιά.

Επισήμανε πως στην περιοχή λειτουργούν μονάδες επεξεργασίας λιπαντικών, πετρελαιοειδών, ρουχισμού, υφασμάτων και εργοστάσιο ανακύκλωσης με μεγάλες ποσότητες πλαστικών.

Χαρακτήρισε ιδιαίτερα ανησυχητικό το νέφος που έχει εξαπλωθεί πάνω από τη Θεσσαλονίκη, εκτιμώντας ότι περιέχει επικίνδυνες ουσίες.

«Βλέπετε την τραγική κατάσταση από αυτό το μαύρο και γκρίζο νέφος, το οποίο είναι με ουράνια και διοξίνες», ανέφερε ζητώντας την παρέμβαση ειδικών επιστημόνων ώστε να δοθούν σαφείς οδηγίες προστασίας στους πολίτες.

Παράλληλα συνέστησε σε όσους είναι αναγκασμένοι να κυκλοφορούν να χρησιμοποιούν μάσκες υψηλής προστασίας, ενώ τόνισε ότι η αποπνικτική ατμόσφαιρα έχει επηρεάσει όχι μόνο τη δυτική Θεσσαλονίκη αλλά και το κέντρο, τον Λευκό Πύργο και την Καλαμαριά.

Κλείνοντας, ο δήμαρχος κάλεσε τους πολίτες να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών και να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κοντά στα μέτωπα της φωτιάς, ώστε να μην παρεμποδίζεται το έργο των πυροσβεστικών και δημοτικών δυνάμεων.

Απαγόρευση κυκλοφορίας στο Σέιχ Σου και δασικές εκτάσεις

Απαγόρευση κυκλοφορίας στο Περιαστικό Δάσος Θεσσαλονίκης, στις δασικές εκτάσεις Ωραιοκάστρου, Θέρμης και το Δασόκτημα Πανοράματος, στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, έχει τεθεί σε ισχύ από σήμερα, στις 7:30 το πρωί έως αύριο το πρωί στις 7:30, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς (Κατηγορία Κινδύνου Πυρκαγιάς 3) στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης Κώστα Γιουτίκα, από το πρωί της Κυριακής 5 Ιουλίου 2026 έως το πρωί της Δευτέρας 6 Ιουλίου 2026, απαγορεύεται η κυκλοφορία πεζών και κάθε είδους τροχοφόρων: