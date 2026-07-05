Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Πύρινη κόλαση στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, κάηκαν παραπήγματα – Μηνύματα του 112 και εκκενώσεις

Σκληρή και ολονύχτια η μάχη που έδωσαν οι πυροσβέστες με την τεράστια φωτιά που ξέσπασε στο Ωραιόκαστρο το απόγευμα του Σαββάτου. Στο μέτωπο και σήμερα (05.07.2026) επιχειρούν πάνω από 160 πυροσβέστες ενώ με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν και οι εναέριες ρίψεις νερού.

Εργοστάσιο ανακύκλωσης έξω από το Ωραιόκαστρο έχει τυλιχθεί στις φλόγες, με τους πυροσβέστες εν τέλει να μπαίνουν εντός του σήμερα νωρίς το πρωί, για να θέσουν την τεράστια φωτιά υπό έλεγχο.

Οι εικόνες που μας έρχονται από το σημείο είναι αποκαλυπτικές. Τεράστιες φλόγες ξεπηδούν από την εγκατάσταση η οποία είναι γεμάτη με εύφλεκτα υλικά. Ο ουρανός έχει σκοτεινιάσει από τους καπνούς ενώ η ατμόσφαιρα είναι αποπνικτική.



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Αν και οι πρώτες πληροφορίες ανέφεραν πως έχουν καεί και σπίτια, σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής έχουν καταστραφεί μόνο παραπήγματα.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν πάνω από 160 πυροσβέστες με ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 52 οχήματα. Στο πλευρό τους πλήθος εθελοντών και εθελοντικών ομάδων.

Με το πρώτο φως της ημέρας σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα ενώ έχει δοθεί εντολή και σε πρόσθετα εναέρια μέσα να σηκωθούν τις επόμενες ώρες.

Ο Βαρδάρης έχει ενισχυθεί αισθητά, κάνοντας το έργο των πυροσβεστών ακόμη πιο δύσκολο.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και χωματουργικά μηχανήματα της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών.

Από το ΓΕΕΘΑ, ενεργοποιήθηκε η ομάδα ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ για συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης.

Ταυτόχρονα έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αλλά και δυνάμεις του ΕΚΑΒ για άμεση επέμβαση όπου απαιτηθεί.

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Εκκενώθηκε το «Ίδρυμα Άγιος Παντελεήμονας»

Ο δήμαρχος Ωραιοκάστρου, Παντελής Τσακίρης, γνωστοποίησε ότι βάσει πρωτοκόλλου, εκκενώθηκε και το Κέντρο Χρόνιων Παθήσεων το «Ίδρυμα Άγιος Παντελεήμονας» όπου υπάρχουν περισσότεροι από 150 τρόφιμοι, οι περισσότεροι από αυτούς παιδιά.

Όλοι μεταφέρονται με λεωφορεία σε άλλες μονάδες.

Τα 100 άτομα μεταφέρθηκαν στο Δημοτικό Γυμναστήριο «Κονταξοπούλειο», ενώ τα υπόλοιπα λόγω προβλημάτων υγείας μεταφέρθηκαν στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Η Πολιτική Προστασία με μηνύματα του 112 ζήτησε την εκκένωση των περιοχών του Ωραιόκαστρου, Φιλοθέης και Ανθούπολης.

Τα μηνύματα του 112

Το 112 δεν σταμάτησε να ηχεί από το απόγευμα του Σαββάτου, κάνοντας εκκλήσεις για εκκένωση ή δίνοντας οδηγίες για τους πυκνούς καπνούς που «έπνιξαν» την περιοχή.

Το πρώτο μήνυμα στάλθηκε γύρω στις 21:00 ζητώντας από τους κατοίκους της Ανθούπολης να εκκενώσουν προς ΤΙΤΑΝ και προς γήπεδο Λητής. Υπενθυμίζεται πως η Λητή ήρθε αντιμέτωπη με τις φλόγες τις προηγούμενες ημέρες η οποία και κόστισε τη ζωή σε έναν πατέρα και τον 12χρονο γιο του.

Λίγες ώρες μετά, στάλθηκε νέο μήνυμα για τους κατοίκους της Φιλοθέης Ωραιοκάστρου.

Πυρκαγιά στην περιοχή σας

Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Ανθούπολη_Ωραιοκάστρου της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης απομακρυνθείτε προς #ΤΙΤΑΝ

Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών

https://t.co/GY26GrlKvl@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 4, 2026

Αν βρίσκεστε στην περιοχή Φιλοθέη Ωραιοκάστρου της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης απομακρυνθείτε προς Κλειστό Γυμναστήριο Ευκαρπίας.

Τα μηνύματα του 112 συνέχισαν με οδηγίες στους κατοίκους της Ανθούπολης να κλείσουν παράθυρα και πόρτες και να μείνουν σε εσωτερικούς χώρους για να προστατευτούν από τους καπνούς.

Ενεργοποίηση br>

Πυρκαγιά στην περιοχή σας

Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Φιλοθέη_Ωραιοκάστρου της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης απομακρυνθείτε προς Κλειστό Γυμναστήριο #Ευκαρπίας

Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών

https://t.co/GY26GrlKvl… — 112 Greece (@112Greece) July 4, 2026

Ενεργοποίηση

Καπνοί λόγω πυρκαγιάς στην περιοχή #Ανθούπολη_Ωραιοκάστρου της Περιφερειακής Ενότητας #Θεσσαλονίκης

Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών @pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 4, 2026

Στο νοσοκομείο 2 πυροσβέστες με αναπνευστικά προβλήματα

Δύο πυροσβέστες που επιχειρούσαν στη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στο Ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης διακομίστηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το ThessPost.gr, κατά την επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς υπέστησαν αναπνευστικά προβλήματα, με συνέπεια να κριθεί απαραίτητη η διακομιδή τους στο νοσηλευτικό ίδρυμα.

Συνελήφθη ηλικιωμένος για την φωτιά

Οι αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη ενός 76χρονου ο οποίος κατηγορείται για την πρόκληση φωτιάς.

Σύμφωνα με την ομολογία του, προκλήθηκαν σπινθήρες από το αυτοκίνητό του ενώ οδηγούσε στο σημείο.

Για την τεράστια φωτιά έχει ήδη κινητοποιηθεί ειδικό κλιμάκιο έμπειρων στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) από την Αθήνα, προκειμένου να συνδράμει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης στη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς.

To άρθρο Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Πύρινη κόλαση στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, κάηκαν παραπήγματα – Μηνύματα του 112 και εκκενώσεις δημοσιεύτηκε στο NewsIT .

Πηγή newsit.gr