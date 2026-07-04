Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Προσαγωγή 76χρονου ως ύποπτου για την πυρκαγιά

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε λίγο πριν από τις 21:00 το βράδυ του Σαββάτου στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Οι Αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή ενός 76χρονου άνδρα, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος για την πρόκληση της πυρκαγιάς.

Από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκαν οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος, ενώ στη Θεσσαλονίκη μετέβη και ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) από την Αθήνα, προκειμένου να συνδράμει στις έρευνες για τη μεγάλη φωτιά που καίει στο Ωραιόκαστρο.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο 76χρονος φέρεται να κινούνταν με το όχημά του στην περιοχή και να προκάλεσε, πιθανότατα από σπινθήρες, την εκδήλωση της φωτιάς.

Ο άνδρας οδηγήθηκε για περαιτέρω έλεγχο, καθώς εξετάζεται αν βρισκόταν υπό την επήρεια ουσιών τη στιγμή του περιστατικού. Πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν ήταν νηφάλιος, ωστόσο τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν υπό διερεύνηση.

Οι έρευνες συνεχίζονται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και το Ανακριτικό Κλιμάκιο Θεσσαλονίκης, με στόχο να διαπιστωθεί πώς ακριβώς ξεκίνησε η φωτιά και αν υπάρχουν ευθύνες για την εκδήλωσή της.