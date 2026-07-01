Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Μέσα στη ντουλάπα βρέθηκε η σορός του 12χρονου – Παραμένει στο νοσοκομείο με εγκαύματα η μητέρα του

Ανείπωτη θλίψη στην ευρύτερη περιοχή του Ωραιοκάστρου, και σήμερα (01.07.2026) μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Λητή, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας 66χρονος και ο 12χρονος γιος του. Αν και η σορός του δεύτερου θύματος που εντοπίστηκε μέσα στο μοιραίο σπίτι ακόμα δεν έχει ταυτοποιηθεί επίσημα, είναι βέβαιο πως ανήκει στο ανήλικο παιδί της οικογένειας ο οποίος αναζητείται από τη στιγμή που το σπίτι του περικυκλώθηκε από τις φλόγες.

Νεότερες πληροφορίες για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στο Ωραιόκαστρο, αποτυπώνουν το μέγεθος της τραγωδίας που βίωσε η συγκεκριμένη οικογένεια. Η σορός του 12χρονου εντοπίστηκε μέσα σε ντουλάπα του σπιτιού. Αν και ακόμα δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε εκεί, πιθανολογείται πως το παιδί τρομοκρατήθηκε και προσπάθησε με αυτόν τον τρόπο να προστατευτεί, σύμφωνα με το thesspost.gr.

Πρώτα, εντοπίστηκε πρώτα η σορός του 66χρονου πατέρα του και συνταξιούχου δασκάλου, έξω από το σπίτι τους. Ο πατέρας πάλευε μέχρι τελευταία στιγμή να σώσει το σπίτι του από τις φλόγες. Η σύζυγός του και μητέρα του 12χρονου, συνεχίζει και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, φέροντας σοβαρά τραύματα σε χέρια και πόδια.

Και εκείνη, στο πλευρό του συζύγου της, προσπαθούσε μέχρι τελευταία στιγμή να σώσει την περιουσία τους.

Η τοπική κοινωνία του Ωραιοκάστρου παραμένει σε σοκ, καθώς μέσα σε λίγες στιγμές είδαν την περιοχή τους να τυλίγεται στις φλόγες και δύο συνανθρώπους τους να χάνουν τη ζωή τους.

Η φωτιά ξέσπασε αρχικά στο Δερβένι αλλά γρήγορα επεκτάθηκε λόγω της μανίας των ανέμων.

Πάνω από 100 πυροσβέστες και 10 εναέρια μέσα πάλεψαν στις φλόγες για την κατάσβεση της φωτιάς αν και ήδη ήταν πολύ αργά για τον 66χρονο και τον 12χρονο γιο του.

Από τη στιγμή που σήμανε ο συναγερμός για την εξαφάνιση του ανήλικου, όλο το χωριό επιστρατεύτηκε για τον εντοπισμό του.

Εν τέλει, γύρω στις 22:00, οι πυροσβέστες βρήκαν την σορό μέσα στο σπίτι και αναμένονται οι απαραίτητες εξετάσεις για την επίσημη ταυτοποίησή του.