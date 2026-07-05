Φωτιά στο Ωραιόκαστρο: Ανησυχία για το τοξικό νέφος που «πνίγει» τη Θεσσαλονίκη – Βίντεο με την προσομοίωση μεταφοράς του καπνού

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούουν οι επιστήμονες για το τοξικό νέφος που σκέπασε σήμερα (05.07.2026) τον ουρανό της Θεσσαλονίκης, μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στο Ωραιόκαστρο το Σάββατο και μαίνεται ακόμη στα 2 εργοστάσια της περιοχής.

Ο καπνός έχει καλύψει την Θεσσαλονίκη ενώ στάχτες και αποκαΐδια έχουν γεμίσει τα μπαλκόνια και τις αυλές των κατοίκων του Ωραιοκάστρου. Ο καθηγητής Μηχανικής Περιβάλλοντος στο ΑΠΘ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης εξηγεί τόσο το φαινόμενο του τοξικού νέφους αλλά και όσα πρέπει να προσέχουμε μέχρι αυτό να διαλυθεί και να σβήσουν ακόμη και οι τελευταίες φωτιές στα εργοστάσια του Ωραιοκάστρου.

«Το νέφος αυτό που κάλυψε τον ουρανό της Θεσσαλονίκης αποτελείται από λεπτά σωματίδια ως αποτέλεσμα της ατελούς καύσης. Μάλιστα το γεγονός ότι υπήρξε ένας συνδυασμός δασικής καύσης και τεχνικών υλικών από τα εργοστάσια που πήραν φωτιά (υλικά ανακύκλωσης, απορρυπαντικά, έλαια), κάνει ακόμη πιο επιβαρυντική τη σύστασή του», αναφέρει αρχικά.

«Τα αέρια σωματίδια που βρίσκονται στο νέφος είναι πτητικοί οργανικοί υδρογονάνθρακες, ιδιαίτερα ερεθιστικοί στον λαιμό και στα μάτια, ενώ υπάρχουν και αρκετές ενώσεις καρκινογόνες, όπως βενζόλιο, διοξίνες, φουράνια», συνεχίζει μιλώντας στη voria.gr.

«Πέρα από κάποιο τσούξιμο στον λαιμό και στα μάτια, οι πολίτες δεν θα αντιμετωπίσουν ιδιαίτερα προβλήματα άμεσα, δεδομένου μάλιστα ότι η φωτιά σβήνει και το νέφος υποχωρεί. Όσο όμως αυτές οι ουσίες εισέρχονται στους πνεύμονες και επικάθονται εκεί είτε εισέρχονται μέσω του κυκλοφορικού στο αίμα, μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα», συνεχίζει.

Δείτε εδώ φωτογραφίες και βίντεο από το τοξικό νέφος στη Θεσσαλονίκη.

«Συνεπώς, η σύσταση είναι να περιορίσουμε όσο μπορούμε τις μετακινήσεις, αλλά και την άθληση στο ύπαιθρο», καταλήγει.

«Πρέπει οι πολίτες να μην εφησυχάζουν. Να αποφύγουν οπωσδήποτε την άθληση και χειρωνακτικές εργασίες στην ύπαιθρο όσοι πάσχουν από Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια, από άσθμα, σοβαρές καρδιοπάθειες, σακχαρώδη διαβήτη. Επίσης να είναι ιδιαίτερα προσεχτικές οι έγκυες και να προστατεύσουμε τα παιδιά ως πιο ευπαθείς ομάδες. Η σύσταση είναι να αποφύγουμε την έκθεση σε εξωτερικό περιβάλλον», είπε στο ίδιο μέσο, ο Νίκος Τζανάκης καθηγητής Πνευμονολογίας στο πανεπιστήμιο Κρήτης και αντιπρόεδρος της Ελληνικής Πνευμονολογικής Εταιρείας.

Επιπλέον ο κ. Σαρηγιάννης καλεί τον κόσμο να έχει κλειστά τα παράθυρα και όσοι πρέπει να κυκλοφορήσουν να φορούν απαραίτητα ενισχυμένη μάσκα, την ΚΝ95 ή FFP2 και φυσικά να μην κυκλοφορούν κοντά στην περιοχή όπου εκδηλώθηκε η μεγάλη φωτιά.

Όσον αφορά τη χρήση κλιματιστικών, ο κ. Σαρηγιάννης προτείνει να χρησιμοποιείται το σύστημα ανακύκλωσης του αέρα, το οποίο διαθέτουν τα σύγχρονα μηχανήματα και σε όσα δεν υπάρχει, οι πολίτες να δροσίζονται με ανεμιστήρα μπροστά από τον οποίο να τοποθετήσουν ένα μπολ με παγάκια, «για φυσική δροσιά».

Στην πρόγνωση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για το ενδεχόμενο βροχής, οι περισσότεροι ανακουφίστηκαν, σύμφωνα ωστόσο με τον κ. Σαρηγιάννη, «η βροχή θα σβήσει και τις τελευταίες εστίες, θα καθαρίσει την ατμόσφαιρα, αλλά βαρέα αέρια και σωματίδια θα πέσουν στο έδαφος και θα προκαλέσουν μόλυνση. Έτσι καλό θα είναι να αποφεύγεται η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών από κήπους κοντά στις πληγείσες περιοχές.

Eπειδή οι κάτοικοι της Φιλοθέης και άλλων όμορων οικισμών επιστρέφουν τα σπίτια τους μετά την εντολή εκκένωσης που πήραν χθες μέσω του 112, οι ειδικοί συνιστούν να είναι ιδιαίτερα προσεχτικοί, να μειώσουν όσο μπορούν την έκθεση στο περιβάλλον και να αποφύγουν την κόπωση που θα επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την υγεία τους.

Δείτε την πορεία των καπνών από το μέτωπο στο Ωραιόκαστρο

Η δασική φωτιά που ξέσπασε το Σάββατο στο Ωραιόκαστρο είναι χωρίς μέτωπο και οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για τις πυρκαγιές που μαίνονται σε 2 εργοστάσια της περιοχής.

Οι πυκνοί καπνοί επηρέασαν μεγάλο τμήμα της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης, ενώ από τις αρμόδιες αρχές εκδόθηκαν προειδοποιητικά μηνύματα για την προστασία των πολιτών.

Η πιλοτική υπηρεσία προσομοίωσης μεταφοράς καπνού του AtmoHub αποτυπώνει την την πορεία του καπνού, τις επόμενες ώρες με βάση την ολοκληρωμένη στήλη καπνού (total column smoke), ενώ η διασπορά εξαρτάται από τις επικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες και επικαιροποιείται συνεχώς.

προσομοίωση κοντά στην επιφάνεια δείχνει επίδραση στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης και μεταφορά προς τα νότια, με πιθανή επίδραση σε τμήματα της Θεσσαλίας και της βόρειας Εύβοιας.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του AtmoHub, η καύση ανακυκλώσιμων υλικών μπορεί να οδηγήσει σε αυξημένες συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων (PM₂.₅ και PM₁₀) και άλλων ατμοσφαιρικών ρύπων στην περιοχή που επηρεάζεται από το πλούμιο καπνού. Η ένταση του φαινομένου εξαρτάται από τα υλικά που καίγονται και τις επικρατούσες μετεωρολογικές συνθήκες.