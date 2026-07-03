Φωτιά στο Σπαθοβούνι Κορινθίας – Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής 3 Ιουνίου στο Σπαθοβούνι Κορινθίας σε αγροτοδασική έκταση.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά στο Σπαθοβούνι Κορινθίας εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 16:00 και στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος και συγκεκριμένα 60 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα.

Από αέρος επιχειρούν 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική στην περιοχή της πυρκαγιάς έχει μεταβεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορίνθου για την διερεύνηση των αιτιών της ενώ καθ’ όλη τη διάρκεια των συμβάντων το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.