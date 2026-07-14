Φωτιά στο Σισμανόγλειο: Προφυλακιστέος ο 74χρονος που κατηγορείται για εμπρησμό μετά την απολογία του

Το δρόμο για τη φυλακή παίρνει ο 74χρονος μετά την απολογία του για τη φωτιά στο Σισμανόγλειο νοσοκομείο τα ξημερώματα Πέμπτης (09.07.26).

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος που νοσηλευόταν στην παθολογική κλινική του πρώτου ορόφου στο Σισμανόγλειο, φέρεται να υποστήριξε ότι ο ίδιος άφησε το τσιγάρο στα σεντόνια του κρεβατιού του και άρπαξε φωτιά.

Η φωτιά ξέσπασε σε θάλαμο νοσηλείας του πρώτο ορόφου στις 04:53 τα ξημερώματα. Οι νοσηλευτές αντιλήφθηκαν άμεσα την πυρκαγιά και απομάκρυναν γρήγορα όλους τους ασθενείς.

Ακολούθησαν σκηνές πανικού, ενώ κατά την διάρκεια της εκκένωσης μια γυναίκα 83 ετών έπαθε ανακοπή και διερευνάται αν αυτό προήλθε από την φωτιά.

Ο γιος της άτυχης γυναίκας μιλώντας στους δημοσιογράφους αναφέρει ότι οι γιατροί έκαναν τα πάντα προκείμενου να την επαναφέρουν αλλά δεν τα κατάφεραν. «Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι το αν ο θάνατός της σχετίζεται με την πυρκαγιά το ερευνά η Πυροσβεστική. Η μητέρα μου υπέστη ανακοπή την ώρα που έβγαινε από τον θάλαμο.

Η ανακρίτρια έχει ζητήσει τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης σε βάρος του κατηγορούμενου για εμπρησμό από πρόθεση και διακεκριμένη φθορά.

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ανέφερε ότι ζητά την παραδειγματική τιμωρία του ηλικιωμένου που έβαλε φωτιά στο Σισμανόγλειο ενώ όπως τόνισε θα κινηθούν νομικά για να ζητήσουν αποζημίωση για τα όσα προκλήθηκαν από τη φωτιά.