Φωτιά στο Σισμανόγλειο: Ομολόγησε τον εμπρησμό από πρόθεση ο 76χρονος – Έβαλε επίτηδες τη φωτιά με αναπτήρα

Ένα αδιανόητο και πολύ επικίνδυνο περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα της Πέμπτης 09.07.2026, στο νοσοκομείο Σισμανόγλειο, όταν ένας 76χρονος ασθενής, προκάλεσε φωτιά και πανικό.

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη φωτιά που ξέσπασε τα ξημερώματα σε θάλαμο του πρώτου ορόφου στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο. Ο 76χρονος ασθενής, που νοσηλευόταν στο δωμάτιο από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά, αρχικά υποστήριξε ότι η φωτιά προκλήθηκε κατά λάθος την ώρα που κάπνιζε ένα τσιγάρο.

Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της προανάκρισης άλλαξε την κατάθεσή του και ομολόγησε ότι έβαλε ο ίδιος τη φωτιά επίτηδες. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, παραδέχθηκε πως χρησιμοποίησε αναπτήρα, δηλαδή γυμνή φλόγα, και όχι τσιγάρο, όπως είχε ισχυριστεί αρχικά και έτσι ο εμπρησμός ήταν από πρόθεση και όχι από αμέλεια.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στις 04:53 τα ξημερώματα σε θάλαμο νοσηλείας. Οι νοσηλευτές αντιλήφθηκαν αμέσως τι συνέβαινε και απομάκρυναν με ασφάλεια όλους τους ασθενείς, αποτρέποντας τα χειρότερα. Όπως ανέφερε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, η φωτιά ξεκίνησε από ένα κρεβάτι, ενώ στον χώρο δεν υπήρχε παροχή οξυγόνου.

Στο σημείο έσπευσαν στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού της Πυροσβεστικής, τα οποία ξεκίνησαν έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Μετά τη συλλογή στοιχείων και με τη συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ., ο 76χρονος εντοπίστηκε και προσήχθη για εξέταση.

Αρχικά ο άνδρας αρνήθηκε αρχικά οποιαδήποτε εμπλοκή, στη συνέχεια υποστήριξε ότι η φωτιά προκλήθηκε από αμέλεια εξαιτίας ενός τσιγάρου και τελικά ομολόγησε ότι προκάλεσε σκόπιμα τον εμπρησμό. Οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή κίνητρα της πράξης του.

Υπενθυμίζεται ότι οι έρευνες για τον άντρα που φέρεται να έβαλε φωτιά σε στρώμα, μαζί με την καταγγελία του γιου της 83χρονης που υπέστη ανακοπή καρδιάς και πέθανε εκείνα τα λεπτά, βρίσκονται στο μικροσκόπιο των Αρχών.

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες

Οι μαρτυρίες ασθενών για εκείνα τα λεπτά, «κόβουν» την ανάσα. Κάποιοι επιτάχυναν με τον ορό στο χέρι τους, άλλοι προσπαθούσαν να βρουν διέξοδο διαφυγής:

«Εγώ έφυγα τρέχοντας με τον ορό μου στο χέρι. Εγώ, μία ηλικιωμένη και η διπλανή μου ασθενής, καταφέραμε να βγούμε έξω και να κατέβουμε στο προαύλιο. Υπήρχαν πολλοί ανάπηροι, ηλικιωμένοι, ανήμποροι να μετακινηθούν αλλά δεν ήταν κανείς να τους βοηθήσει».

Για λίγα λεπτά επικρατεί πανικός στο Σισμανόγλειο. Γιατροί και νοσηλευτές προσπαθούν να βοηθήσουν στην εκκένωση της Α’ όροφο της Παθολογικής Κλινικής. Ασθενείς στα διπλανά δωμάτια άκουσαν τις νοσηλεύτριες να φωνάζουν και πολύ γρήγορα είδαν ένα σύννεφο καπνού.

Την ώρα της εκκένωσης, μία 83χρονη γυναίκα υπέστη ανακοπή και υπέκυψε. Οι Αρχές διευκρινίζουν ότι νοσηλευόταν σε σοβαρή κατάσταση και πως ο θάνατός της δεν σχετίζεται με τη φωτιά και τον καπνό.

Συνολικά απομακρύνθηκαν με ασφάλεια 70 ασθενείς από την παθολογική κλινική. Όλοι τους τρομαγμένοι αλλά καλά στην υγεία τους.