Φωτιά στο Ρέθυμνο: Περιορισμένες οι ζημιές στο Φοινικόδασος του Πρέβελη

Περιορισμένες σε συγκεκριμένο τμήμα του φοινικόδασους του Πρέβελη είναι, σύμφωνα με την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, οι ζημιές που προκάλεσε η φωτιά στο Ρέθυμνο, παρά τις αρχικές ανησυχίες για εκτεταμένη καταστροφή του μοναδικού οικοσυστήματος.

Όπως προκύπτει από τις αυτοψίες και το φωτογραφικό υλικό που δόθηκε στη δημοσιότητα, η φωτιά στο Ρέθυμνο έπληξε κυρίως την περιοχή κοντά στις εκβολές του ποταμού, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του φοινικόδασους παραμένει διατηρημένο.

Περιορισμένες οι ζημιές στο φοινικόδασος του Πρέβελη (Πηγή φωτογραφίας: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης επισημαίνει ότι οι ζημιές δεν εκτείνονται στο σύνολο του εμβληματικού φυσικού τοπίου, όπως είχε αρχικά εκτιμηθεί, και ότι η πραγματική εικόνα της περιοχής είναι σαφώς καλύτερη από εκείνη που αποτυπώθηκε στις πρώτες αναφορές.

Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν την αποτίμηση των επιπτώσεων της πυρκαγιάς, προκειμένου να προσδιοριστούν με ακρίβεια οι παρεμβάσεις προστασίας και αποκατάστασης που ενδέχεται να απαιτηθούν.

Περιορισμένες οι ζημιές στο φοινικόδασος του Πρέβελη (Πηγή φωτογραφίας: ΑΠΕ-ΜΠΕ)

Η Περιφερειακή Ενότητα τονίζει ακόμη ότι παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της κατάστασης και βρίσκεται σε διαρκή συνεργασία με όλους τους συναρμόδιους φορείς.

Σε σχετική ανακοίνωση υπογραμμίζεται η ανάγκη για έγκυρη και τεκμηριωμένη ενημέρωση, ώστε να αποφεύγονται λανθασμένες εντυπώσεις για την έκταση της καταστροφής στο Φοινικόδασος του Πρέβελη.