Φωτιά στο Ρέθυμνο: Ο δραματικός απεγκλωβισμός 29 ατόμων από τον Άγιο Παύλο – Δείτε βίντεο

Δραματικές είναι οι εξελίξεις στο νότιο Ρέθυμνο, όπου η μεγάλη φωτιά συνεχίζει να καίει ανεξέλεγκτα. Οι απεγκλωβισμοί πολιτών συνεχίζονται τόσο από ξηράς όσο και από τη θάλασσα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, συνολικά 29 άτομα απομακρύνθηκαν με βάρκες από την περιοχή του Αγίου Παύλου στο Ρέθυμνο και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην Αγία Γαλήνη, καθώς οι φλόγες πλησίαζαν επικίνδυνα.

Στις επιχειρήσεις συμμετείχαν πλωτά σκάφη του Λιμενικού, ναυαγοσωστικό σκάφος, αλλά και ιδιωτικά σκάφη που έσπευσαν να βοηθήσουν στον απεγκλωβισμό των πολιτών.

Ανάμεσα στους ανθρώπους που διασώθηκαν βρίσκονται ηλικιωμένοι, γυναίκες και παιδιά, ενώ οι κυβερνήτες των σκαφών έδωσαν μάχη τόσο με τις δύσκολες συνθήκες στη θάλασσα αλλά και με τους πυκνούς καπνούς στην περιοχή.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του Λιμενικού Σώματος, στην πρώτη επιχείρηση απεγκλωβίστηκαν 17 άτομα. Λίγη ώρα αργότερα ακολούθησε δεύτερη επιχείρηση, κατά την οποία απομακρύνθηκαν ακόμη 12 πολίτες.

Στην περιοχή εξακολουθούν να επιχειρούν δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ένα ναυαγοσωστικό σκάφος, καθώς και ιδιωτικά σκάφη, τα οποία παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, προκειμένου να συνδράμουν άμεσα σε περίπτωση νέων απεγκλωβισμών.

Την ίδια ώρα, οι εκκενώσεις συνεχίζονται σε περιοχές που απειλούνται από τη μεγάλη πυρκαγιά. Οι Αρχές καλούν κατοίκους και επισκέπτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας, του Λιμενικού και της Πυροσβεστικής.

Οι πολύ ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να δυσκολεύουν το έργο των πυροσβεστών, ενώ το πύρινο μέτωπο εκτείνεται σε περισσότερα από 15 χιλιόμετρα, κρατώντας σε επιφυλακή όλες τις δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή.