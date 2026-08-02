Φωτιά στο Πόρτο Γερμενό: Συγκλονίζει κάτοικος που έχασε το σπίτι του – «Κάηκε, δεν έχω που να μείνω»

Δραματικές οι στιγμές στα μέτωπα της φωτιάς σε όλη την χώρα, με τους κατοίκους να θρηνούν τόσο για το φυσικό περιβάλλον όσο και για τα σπίτια και τα κτήματά τους. Μία από τις μεγαλύτερες εστίες σήμερα (02.08.2026) εντοπίζεται στη δυτική Αττική όπου οι φλόγες απειλούν τα Μέγαρα και καίνε για 3η ημέρα το Πόρτο Γερμενό. Κάτοικος της περιοχής, συντετριμμένος, αποκαλύπτει πως έχασε το σπίτι του από τις φλόγες και τώρα δεν έχει που να μείνει.

Ο άνδρας μιλά με πόνο στην κάμερα του OPEN, αποκαλύπτοντας πως έμαθε ότι έχασε το σπίτι του στο Πόρτο Γερμενό από κατοίκους. Ο ίδιος δεν έχει καταφέρει να δει τις ζημιές καθώς η φωτιά μαίνεται και υπάρχουν απαγορεύσεις από τις αρχές. Πίσω του έχει αφήσει και τα ζώα του, χωρίς να έχει την ευκαιρία να τα σώσει και να τα πάρει μαζί του.

«Το σπίτι μου κάηκε. Ήταν απέξω πέντε πυροσβεστικά οχήματα και το σπίτι κάηκε. Ήρθα στα Βίλια, τι να κάνω; Αφού δεν με αφήνουν να πάω κάτω να δω τι έγινε; Για το σπίτι μου το ‘πε ένας γείτονας. Πήγε μία μπουλντόζα για να κάνει δρόμο, άνοιξε δρόμο και στο τέλος το σπίτι μου κάηκε στις 3:30 η ώρα το βράδυ», ανέφερε αρχικά.

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«Έπεσε η σκεπή, ήταν η κύρια κατοικία. Μένω εκεί από το 2006 που πήρα σύνταξη. Τώρα πάω στα παιδιά μου, μένω εκεί και έρχονται ξανά εδώ. Θέλω να δω πότε θα ανοίξει ο δρόμος να κατέβω κάτω. Να δω την περιουσία μου, να δω τα ζωντανά μου που έχω εκεί, έχω κότες, έχω σκύλους. Η φωτιά θα τελειώσει αφού κάψει όλα τα πράγματα, έτσι όπως πάνε», κατέληξε.