Φωτιά στο Πόρτο Γερμενό: Πόρτα-πόρτα οι αστυνομικοί εκκενώνουν σπίτια – Βίντεο από τις δραματικές στιγμές

Η μεγάλη φωτιά που μαίνεται στο Πόρτο Γερμενό, έχει οδηγήσει σε συνεχείς εκκενώσεις, με την Ελληνική Αστυνομία να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των επιχειρήσεων. Η ΕΛ.ΑΣ. έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από τις προσπάθειες των αστυνομικών, οι οποίοι ενημερώνουν κατοίκους και επισκέπτες να εγκαταλείψουν άμεσα τα σπίτια τους.

Οι εικόνες από τη φωτιά δείχνουν τις εκκενώσεις να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη στον Άγιο Νεκτάριο, το Πόρτο Γερμενό και την Ψάθα. Οι αστυνομικοί κινούνται στους οικισμούς, προκειμένου να διασφαλίσουν ότι όλοι οι πολίτες θα απομακρυνθούν έγκαιρα από τα επικίνδυνα σημεία.

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Όπως φαίνεται στο βίντεο, οι άνδρες και οι γυναίκες της ΕΛ.ΑΣ. περνούν από σπίτι σε σπίτι, ενημερώνοντας πόρτα-πόρτα τους κατοίκους ότι πρέπει να εγκαταλείψουν άμεσα τα σπίτια τους. Η επιχείρηση γίνεται στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας του πληθυσμού, καθώς το πύρινο μέτωπο εξακολουθεί να βρίσκεται κοντά σε κατοικημένες περιοχές.

Παράλληλα, οι αστυνομικές δυνάμεις συνδράμουν στις επιχειρήσεις εκκένωσης, πραγματοποιούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και επεμβαίνουν όπου χρειάζεται για τον απεγκλωβισμό πολιτών, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες υπηρεσίες που επιχειρούν στην περιοχή.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν έξι περιπολικά της Άμεσης Δράσης, έξι ομάδες ΔΙ.ΑΣ., δύο περιπολικά της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, τέσσερις σταθμοί Ασφαλείας και οκτώ περιπολικά της Τροχαίας, με στόχο την ασφαλή απομάκρυνση των πολιτών και τη διευκόλυνση του έργου των δυνάμεων πυρόσβεσης.